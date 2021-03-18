Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu

    2010'lu yılların en popüler markalarından biri olan The Walking Dead'in yeni mobil oyunu The Walking Dead: Survivors, geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.
    18 Mart 2021, 01:30 (11 sa.)
    569
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Elex ve Skybound'un birlikte yaptığı The Walking Dead markasının yeni üyesi The Walking Dead: Survivors duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Mobil cihazlar için de çıkacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı

    The Walking Dead: Survivors'da çizgi romandan tanıdığımız karakterler bulunacak ve oyun strateji tabanlı bir hayatta kalma oyunu olacak. Bu tarz diğer oyunlarda olduğu gibi karakterlerinizi hayatta tutmak ve bölgesini genişletebilmesi adına çeşitli yapılar inşa etmeniz gerekecek. Yalnızca yapılar için değil karakterleriniz için de çeşitli yükseltmeler yapabileceksiniz.

    Oyunda buluancak karakterler, çizgi roman ve dizilerden tanınan Rick, Maya, Vayne, Glenn, Dwight ve çok daha fazla karakterden oluşacak. Oyunun ana amacı etrafı keşfederken, çeşitli yapılar inşa ederek güvenli bir bölge oluşturmak. Şu an için oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak ilerleyen süreçte daha fazla dil desteği ekleneceği açıklandı.

    Oyun şu anda bazı bölgelerde ön kayıta açılmış durumda. Ülkemizde ise yalnızca Android için erişime açılmış durumda. Yakın bir zamanda iOS için de erişime açılacaktır. Oyunun tam sürümünün çıkışı ise 2021'in yaz ayları olarak açıklandı. Oyunun sitesine buradan bakabilirsiniz.

    The Walking Dead: Survivors The Walking Dead: Survivors The Walking Dead: Survivors The Walking Dead: Survivors Galaxy Play Technology Limited Strateji Oyunları Ücretsiz 103M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086039/the-walking-dead-survivors-is-an-upcoming-strategy-game-based-on-the-popular-ip-thats-heading-for-ios-and-android/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek 50 dk. 23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı 1 sa. Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda 2 sa. realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu 2 sa. PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı 3 sa. İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz 3 sa. Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir 10 sa. Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı 11 sa. Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de 11 sa. Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 11 sa. Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu Sonraki Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik 12 sa. Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak 13 sa. SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor 13 sa. Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek 14 sa. Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak 14 sa. Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor 14 sa. Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu 15 sa. Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu 15 sa. 2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu 16 sa. Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde 16 sa. Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor 17 sa. SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı 17 sa. Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak 17 sa. Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın 18 sa. Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı 18 sa. PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor 18 sa. GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı 18 sa. Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda 19 sa. PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız