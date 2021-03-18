Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Elex ve Skybound'un birlikte yaptığı The Walking Dead markasının yeni üyesi The Walking Dead: Survivors duyuruldu.

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The Walking Dead: Survivors'da çizgi romandan tanıdığımız karakterler bulunacak ve oyun strateji tabanlı bir hayatta kalma oyunu olacak. Bu tarz diğer oyunlarda olduğu gibi karakterlerinizi hayatta tutmak ve bölgesini genişletebilmesi adına çeşitli yapılar inşa etmeniz gerekecek. Yalnızca yapılar için değil karakterleriniz için de çeşitli yükseltmeler yapabileceksiniz.

Oyunda buluancak karakterler, çizgi roman ve dizilerden tanınan Rick, Maya, Vayne, Glenn, Dwight ve çok daha fazla karakterden oluşacak. Oyunun ana amacı etrafı keşfederken, çeşitli yapılar inşa ederek güvenli bir bölge oluşturmak. Şu an için oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak ilerleyen süreçte daha fazla dil desteği ekleneceği açıklandı.

Oyun şu anda bazı bölgelerde ön kayıta açılmış durumda. Ülkemizde ise yalnızca Android için erişime açılmış durumda. Yakın bir zamanda iOS için de erişime açılacaktır. Oyunun tam sürümünün çıkışı ise 2021'in yaz ayları olarak açıklandı. Oyunun sitesine buradan bakabilirsiniz.

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https://www.pocketgamer.com/articles/086039/the-walking-dead-survivors-is-an-upcoming-strategy-game-based-on-the-popular-ip-thats-heading-for-ios-and-android/

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