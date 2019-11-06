Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor

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Şirketlerin kurmak istediği veri merkezi veya sunucu sistemi gibi yapıları kendi ortamında değil de uzak ve gerekirse dağıtık bir yapıda kurarak maliyet ile zamandan kazanmasını sağlayan bulut bilişim altyapıları güvenlik risklerini de arttırmış durumda.

Maliyet düşüyor ama risk artıyor

Bulut altyapılarının artması çalışanların artık hareket halinde de sunuculara ulaşmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre şirketlerin neredeyse yarısı esnek bulut iş gücü uygulamalarına geçiş yaparken yüzde 63’ünde ise en az bir çalışan uzaktan erişim sağlayabiliyor. Uzaktan erişim sayesinde firmaların çalışan başına yılda 7000 dolar civarında tasarruf ettiği belirtiliyor.

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Uygulamalara örneğin evindeki WiFi ağını kullanarak mobil cihazından bağlanabilen çalışan böylece çok acil durumlarda sisteme müdahale edebiliyor. Bununla birlikte kullanılan WiFi ağı veya telefonda olması muhtemel şüpheli yazılımlar bu bağlantılara sızarak kötü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. iPass’in mobil güvenlik raporu, şirketlerin yüzde 34’ü mobil çalışanların cihazlarındaki açıklar yüzünden veri kaybına uğradığını gösteriyor.

150 ülkede bulut altyapılarına yönelik güvenlik çözümleri sunan Forcepoint de bulut altyapılarındaki uzaktan erişimin mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini ifade ediyor. BYOD olarak da adlandırılan Kendi Cihazını Getir sistemi çalışanların mobil cihazını sisteme en güvenli bağlanacak şekilde optimize ediyor. Ya tüm cihaz sistemi güvenlik yazılımının kontrolü altına giriyor ya da ara yüzde özel bir bölüm oluşturularak buraya geçiş yapılıyor. Diğer taraftan güvensiz WiFi ağları için VPN uygulamaları kullanılarak takipten kaçınılabiliyor.

Forcepoint, Bulut Erişimi Güvenlik Aracısı ve Web Security araçlarıyla yeni nesil çalışma biçimlerinin de güvende kalmasını sağlıyor. Forcepoint Bulut Erişimi Güvenlik Aracısı (Cloud Access Security Broker) ile ister özel ister hibrit bulut ortamı kullanın; sistemin kullanımını otomatik keşfetmek, riskleri analiz etmek, SaaS ve üretim uygulamaları için belirli kontrolleri yaptırmak son derece kolay. Araştırma şirketi Gartner’ın 2019’un En İyi 10 Güvenlik Projesi listesinde Forcepoint CASB da yer alıyor.