Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Türkiye ve dünya basınını tek bir mobil uygulamaya toplayarak haberleri takip etmeyi kolaylaştıran Bundle uygulaması güncellendi. Bundle 3.0 olarak adlandırılan yeni sürümde daha önce paralı olan bazı özellikler ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Türkiye’de geliştirilen Bundle, pek çok ülkede en popüler haber takip uygulaması olma unvanını taşıyor. Yeni güncellemeyle birlikte uygulama App Store’da ve Play Store’da öne çıkarılmaya başlandı.

Bundle 3.0 ile birlikte gelen özellikler

Bundle 3.0 güncellemesiyle birlikte uygulamanın logosu yenilendi. Önceki görünüme göre daha dinamik ve modern görünüm elde edildi.

İlginizi Çekebilir

Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası

Daha önce Premium kullanıcılara sunulan Hava Durumu ve Finans eklentileri yeni güncelleme ile birlikte herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Günün hava durumu tahminleri, seçilen kurların piyasa açılış ve kapanış değerleri kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz olarak sunulan başka özellik ise Daily Bundle. Önemli gelişmeler ve kullanıcının ilgisini çekebilecek haberler günün sonunda bildirim olarak gönderiliyor. Bu sayede gündemi tek bakışta taramak ve önemli gelişmeleri kaçırmamak mümkün hale geliyor. Bundle'ın koyu mod özelliği iOS işletim sisteminin koyu mod özelliği ile bağlantılı çalışacak şekilde güncellendi. Uygulamanın arayüz seçeneklerinden otomatik modu seçerseniz, telefonunuzun koyu mod durumuna göre uygulamada koyu mod durumu otomatik olarak ayarlanıyor.

Bundle uygulamasının haber kaynakları arasında DonanımHaber bulunuyor. Akışınızı özelleştirerek diğer haber kaynaklarıyla birlikte DonanımHaber’i aynı akıştan takip edebilir, önemli gelişmeleri bildirim olarak alabilirsiniz. Bundle ücretsiz olarak App Store ve Play Store'dan indirilebiliyor.

Bundle: Son Dakika Haber BUNDLE HABER BILISIM TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Haberler Ücretsiz 97.7 MB

Bundle: Son Dakika Haber, Gündem, Dergi, Yazarlar Bundle News Haberler ve Dergiler Ücretsiz Cihaza göre değişir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.