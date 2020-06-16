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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu

    Çeşitli haber kaynaklarını bir araya getirerek haber okumayı kolaylaştıran Bundle uygulaması güncellendi. Bundle 3.0 olarak adlandırılan yeni sürümle birlikte logo değişti. Yeni özellikler geldi.
    10 dk.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu
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    Türkiye ve dünya basınını tek bir mobil uygulamaya toplayarak haberleri takip etmeyi kolaylaştıran Bundle uygulaması güncellendi. Bundle 3.0 olarak adlandırılan yeni sürümde daha önce paralı olan bazı özellikler ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

    Türkiye’de geliştirilen Bundle, pek çok ülkede en popüler haber takip uygulaması olma unvanını taşıyor. Yeni güncellemeyle birlikte uygulama App Store’da ve Play Store’da öne çıkarılmaya başlandı.

    Bundle 3.0 ile birlikte gelen özellikler

    Bundle 3.0 güncellemesiyle birlikte uygulamanın logosu yenilendi. Önceki görünüme göre daha dinamik ve modern görünüm elde edildi.

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    Daha önce Premium kullanıcılara sunulan Hava Durumu ve Finans eklentileri yeni güncelleme ile birlikte herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Günün hava durumu tahminleri, seçilen kurların piyasa açılış ve kapanış değerleri kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor.

    Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu
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    Ücretsiz olarak sunulan başka özellik ise Daily Bundle. Önemli gelişmeler ve kullanıcının ilgisini çekebilecek haberler günün sonunda bildirim olarak gönderiliyor. Bu sayede gündemi tek bakışta taramak ve önemli gelişmeleri kaçırmamak mümkün hale geliyor. Bundle'ın koyu mod özelliği iOS işletim sisteminin koyu mod özelliği ile bağlantılı çalışacak şekilde güncellendi. Uygulamanın arayüz seçeneklerinden otomatik modu seçerseniz, telefonunuzun koyu mod durumuna göre uygulamada koyu mod durumu otomatik olarak ayarlanıyor.

    Bundle uygulamasının haber kaynakları arasında DonanımHaber bulunuyor. Akışınızı özelleştirerek diğer haber kaynaklarıyla birlikte DonanımHaber’i aynı akıştan takip edebilir, önemli gelişmeleri bildirim olarak alabilirsiniz. Bundle ücretsiz olarak App Store ve Play Store'dan indirilebiliyor.

    Bundle: Son Dakika Haber Bundle: Son Dakika Haber Bundle: Son Dakika Haber Bundle: Son Dakika Haber BUNDLE HABER BILISIM TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Haberler Ücretsiz 97.7 MB

    Bundle: Son Dakika Haber, Gündem, Dergi, Yazarlar Bundle: Son Dakika Haber, Gündem, Dergi, Yazarlar Bundle: Son Dakika Haber, Gündem, Dergi, Yazarlar Bundle: Son Dakika Haber, Gündem, Dergi, Yazarlar Bundle News Haberler ve Dergiler Ücretsiz Cihaza göre değişir



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