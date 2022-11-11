Bursa'da 1 milyonuncu Fiat Egea banttan indi

Tam Boyutta Gör Tofaş’ın 1,2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea ailesi için önemli bir kilometre taşı geride kaldı. 1 milyonuncu Fiat Egea banttan inerken, üretilen bu versiyon “Cross Hybrid” oldu. Ayrıca, Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı.

Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, Türkiye'deki satışının yanı sıra 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye’nin otomotiv ihracatına çok önemli bir katkı sağlıyor.

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Son 6 yıldır Türkiye'de en çok satılan otomobil olan ve 2021’de pazara sunulan dördüncü gövde tipi “Cross” ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Egea, 2022 yılının mart ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle Fiat showroomlarındaki yerini almıştı.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Egea'nın Türk otomotiv sanayisi için bir kilometre taşı olduğunu ve tamamen Türk müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiğini söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik gövde seçenekleri, sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleri ve sınıfında bulunmayan bağlanırlık teknolojileri ile tüketici tercihinde ilk sıraya yerleşti. Egea’yı hayal ederken ve tasarlarken amaçladığımız gibi tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklarına geniş kitlelerin ulaşabileceğini ispatladı. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün yelpazesinin sürekli büyümesi Egea’nın başarısında önemli rol oynadı."

2022 model Fiat Egea ailesi Kasım ayında yapılan son zamla birlikte 395.500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyat sedan versiyonun 1.4 Fire motorlu Easy donanım seviyesi için geçerli. En yüksek fiyat ise Egea Cross Wagon'un 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonunda 748.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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Bursa'da 1 milyonuncu Fiat Egea banttan indi