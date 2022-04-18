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    TOGG'un Gemlik tesisindeki son durum: İşte yeni paylaşım

    Fabrikadaki gelişmelerle ilgili her ay video paylaşan TOGG'dan nisan ayına ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Buna göre, boya tesisinin %96'sı, gövde tesisinin %92'si, montaj tesisinin %89'u tamamlandı.
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    TOGG'un Gemlik tesisindeki son durum: İşte yeni paylaşım
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) Gemlik'teki fabrika inşaatındaki gelişmelere yönelik yeni bir paylaşım geldi. Çalışmaların devam ettiği fabrikada boya, gövde ve montaj tesisleri büyük oranda tamamlandı.

    Şirketten yapılan açıklamada, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Boya tankları ve fırınların testlerine başlandı. 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldı. 26 bin 711 metre boru hattı döşendi.

    Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Üretim hattı robot yerleşimi tamamlandı. 24 bin 157metre elektrik kablolama yapıldı. 48 bin 684 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı. 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldı. 53 bin 335 metre boru hattı döşendi" ifadelerine yer verildi.

    Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

    Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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