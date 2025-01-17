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    Bütçe dostu akıllı telefon Realme P3’ün özellikleri sızdırıldı

    Realme tarafından geliştirilen ve bütçe dostu bir seri olarak karşımıza çıkan P serisi, yakın zamanda yeni modeli P3’e kavuşabilir. Peki Realme P3 hangi özelliklerle gelecek?

    Bütçe dostu akıllı telefon Realme P3’ün özellikleri sızdırıldı

    Realme, yeni P3 serisi akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirketin, bu seride Realme P3, Realme P3 Pro ve Realme P3 Ultra modellerini kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, serinin temel modeli olan Realme P3’ün depolama seçenekleri ve renk alternatiflerini gözler önüne serdi.

    Sızıntıya göre, Realme P3, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle sunulacak. 128 GB’lık modelde 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunurken, 256 GB’lık model yalnızca 8 GB RAM ile gelecek. Ayrıca cihazın üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor: Nebula Pembesi, Kuyruklu Yıldız Grisi ve Uzay Gümüşü.

    Serinin diğer modelleri hakkında da bazı bilgiler ortaya çıktı. Realme P3 Ultra’nın ocak ayı sonunda, P3 Pro modelinin ise şubat ayında tanıtılması bekleniyor. P3 Pro’nun, RMX5032 model numarasıyla 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sunacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan P2 Pro modelinin başlangıç fiyatı 265 dolar civarındaydı. Yeni serinin fiyatlarının da buna yakın bir aralıkta olması bekleniyor.

    Realme P3 Ultra’nın ise daha üst segment özelliklere sahip olacağı ve parlak bir arka yüzey tasarımıyla geleceği belirtiliyor. Bu modelin en azından gri renkte bir seçenek sunacağı ifade ediliyor. Her iki modelin de 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Realme’nin, P3 serisiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçladığı görülüyor. Cihazların piyasaya sürülmesiyle ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmasa da, sızıntılar Realme’nin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

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