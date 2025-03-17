Realme P3 tanıtıldı: Segmentinin en iyi soğutma sistemiyle geliyor

Realme P3, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile geliyor. Telefon, gümüş, pembe ve kahverengi renk seçenekleriyle sunuluyor. Realme P3’ün fiyatı 195 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme P3 fiyatlandırması şu şekilde:
Realme P3 6GB + 128GB: 195 dolar
Realme P3 8GB + 128GB: 207 dolar
Realme P3 8GB + 256GB: 230 dolar
Realme P3 özellikleri
Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Bellek: 6GB, 8GB RAM (LPDDR4x)
Depolama: 128GB, 256GB (UFS 3.1)
Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP portre
Ön kamera: 16MP f/2.4
Batarya: 6000 mAh, 45W hızlı şarj
Yazılım: Android 15, Realme UI 6.0
Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB-C