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    Realme P3 tanıtıldı: Segmentinin en iyi soğutma sistemiyle geliyor

    Realme, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. Şirketin yeni bütçe dostu telefonu Realme P3, 120Hz ekran, dev batarya ve sınıfının en iyi soğutma sistemiyle geliyor.
    Realme P3 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, yakın zamanda Hindistan'da P3 Pro ve P3x modellerini tanıttı. Şirket şimdi 19 Mart lansman tarihinden önce düz modeli yani Realme P3 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Teknik özellik açısından, serinin diğer modellerinden çok da farklı değil. Realme P3x akıllı telefonla aynı kamera, pil ve ekran özelliklerini paylaşıyor. Realme P3 özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

    Realme P3 5G modeli neler sunuyor?

    Realme P3 kamera, ekran, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme P3 5G, 6.67 inç AMOLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucu barındıran, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve 2000 nite kadar parlaklık sağlıyor. Arkada 50 MP ana kamera 2 MP portre sensörü, önde 16 MP kamera bulunduran telefon, Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisiyle geliyor. 8GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama alanı sunan telefonda 6000 mAh batarya bulunuyor. Pil, 45W kablolu şarjı destekliyor. Telefon, CPU sıcaklığını 20 dereceye kadar düşüren 6050 mm karelik buhar odasına sahip.

    Realme P3 fiyatı ne kadar?

    Realme P3, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile geliyor. Telefon, gümüş, pembe ve kahverengi renk seçenekleriyle sunuluyor. Realme P3’ün fiyatı 195 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme P3 fiyatlandırması şu şekilde:

    • Realme P3 6GB + 128GB: 195 dolar
    • Realme P3 8GB + 128GB: 207 dolar
    • Realme P3 8GB + 256GB: 230 dolar

    Realme P3 özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB, 256GB (UFS 3.1)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP portre
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 6000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, Realme UI 6.0
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB-C
    • Boyut ve ağırlık: 163.15 x 75.65 x 7.97 mm, 194 g
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