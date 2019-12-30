Bütçe dostu Realme 5i'nin görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

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Slashleaks adlı internet sitesi yakında piyasaya sürülmesi beklenen Realme 5i'nin görsellerini ve bazı teknik özelliklerini yayınladı.

Uygun fiyatla satışa sunulacak akıllı telefon 6.5 inç HD+ ekran taşıyacak. Ayrıca Snapdragon 665 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor.

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Realme 5i'nin Avrupa versiyonu ise 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Görseller cihazın arka panelinde dörtlü kamera sisteminin yer alacağını gösteriyor.

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Dört arka kamera ile gelecek

Kamera modülü 12 megapiksel ana sensöre ek olarak 8, 2 ve 2 megapiksel çözünürlükte sensörlerden oluşuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak.

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Realme 5i'nin 5.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği belirtiliyor. Akıllı telefon Realme 5'in farklı pazarlarda piyasaya sürülecek yeni bir versiyonu olabilir.

Ancak şu an şirket resmi bir açıklama yapmadığı için bu konuda kesin konuşmak zor. Realme 5i farklı bir yonga setiyle de karşımıza çıkabilir.

http://www.slashleaks.com/l/realme-5i-render-and-specs