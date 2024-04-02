Bütçe dostu Realme C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Realme, giriş seviyesinde ülkemizde de popüler olan Realme C55'in takipçisi Realme C65'i Vietnam'da tanıttı. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme C65, gücünü giriş seviyesinde sıklıkla gördüğümüz Mediatek'in Helio G85 platformundan alıyor. RAM tarafında ise 6 GB ve 8 GB seçenekleri yer alıyor. C55'in aksine 4 GB RAM seçeneği bulunmuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör 6.67 inç ekran ile gelen cihazda, HD+ çözünürlikte 90Hz LCD panel kullanılmış. C55'te ise FullHD+ ekran kullanılmıştı, bu anlamda bir geriye gidiş olduğu görülüyor.

Realme C65'te, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 2 MP makro lens eşlik ediyor. Telefonun kamera adası ve alt alta dizilmiş üç yuvarlak lens (ikisi işlevsel), bize Samsung Galaxy S22'yi hatırlatıyor.

Realme C65'te farklı işlevlere kolay erişim sağlayan Dynamic Button bulunuyor. Aynı zamanda el hareketleriyle de bu işlevlere erişilebiliyor.

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Realme C65 fiyatı

45 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayla gelen telefon Realme UI 5.0 temelli Android 14 ile kutudan çıkıyor. Realme C65'in 6GB/128GB modeli Vietnam'da 148 dolardan satışa sunulurken, 8GB/256GB modeli 192 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı şuan için belli değil.

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Realme C65 özellikleri

Ekran: 6,67 inç LCD, 90Hz, 720 x 1604 piksel

6,67 inç LCD, 90Hz, 720 x 1604 piksel İşlemci: Mediatek Helio G85

Mediatek Helio G85 RAM: 6GB ve 8GB

6GB ve 8GB Depolama: 128GB ve 256GB

128GB ve 256GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera

2 MP makro kamera

50 MP ana kamera 2 MP makro kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj

5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC

Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC Diğer: IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Dynamic Button

IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Dynamic Button Renk: Mor ve siyah

Mor ve siyah Boyutlar: 164.6 x 76.1 x 7.6 mm 185 gr

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