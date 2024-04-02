Bütçe dostu Realme C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme C65, gücünü giriş seviyesinde sıklıkla gördüğümüz Mediatek'in Helio G85 platformundan alıyor. RAM tarafında ise 6 GB ve 8 GB seçenekleri yer alıyor. C55'in aksine 4 GB RAM seçeneği bulunmuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor.
Realme C65'te, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 2 MP makro lens eşlik ediyor. Telefonun kamera adası ve alt alta dizilmiş üç yuvarlak lens (ikisi işlevsel), bize Samsung Galaxy S22'yi hatırlatıyor.
Realme C65'te farklı işlevlere kolay erişim sağlayan Dynamic Button bulunuyor. Aynı zamanda el hareketleriyle de bu işlevlere erişilebiliyor.
Realme C65 fiyatı
45 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayla gelen telefon Realme UI 5.0 temelli Android 14 ile kutudan çıkıyor. Realme C65'in 6GB/128GB modeli Vietnam'da 148 dolardan satışa sunulurken, 8GB/256GB modeli 192 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı şuan için belli değil.
Realme C65 özellikleri
- Ekran: 6,67 inç LCD, 90Hz, 720 x 1604 piksel
- İşlemci: Mediatek Helio G85
- RAM: 6GB ve 8GB
- Depolama: 128GB ve 256GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC
- Diğer: IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Dynamic Button
- Renk: Mor ve siyah
- Boyutlar: 164.6 x 76.1 x 7.6 mm 185 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...