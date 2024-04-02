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    Bütçe dostu Realme C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, giriş seviyesinde ülkemizde de popüler olan Realme C55'in takipçisi Realme C65'i tanıttı. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.                   
    Bütçe dostu Realme C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, giriş seviyesinde ülkemizde de popüler olan Realme C55'in takipçisi Realme C65'i Vietnam'da tanıttı. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Realme C65, gücünü giriş seviyesinde sıklıkla gördüğümüz Mediatek'in Helio G85 platformundan alıyor. RAM tarafında ise 6 GB ve 8 GB seçenekleri yer alıyor. C55'in aksine 4 GB RAM seçeneği bulunmuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor.

    Bütçe dostu Realme C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    6.67 inç ekran ile gelen cihazda, HD+ çözünürlikte 90Hz LCD panel kullanılmış. C55'te ise FullHD+ ekran kullanılmıştı, bu anlamda bir geriye gidiş olduğu görülüyor. 

    Realme C65'te, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 2 MP makro lens eşlik ediyor. Telefonun kamera adası ve alt alta dizilmiş üç yuvarlak lens (ikisi işlevsel), bize Samsung Galaxy S22'yi hatırlatıyor.

    Realme C65'te farklı işlevlere kolay erişim sağlayan Dynamic Button bulunuyor. Aynı zamanda el hareketleriyle de bu işlevlere erişilebiliyor.

    Bütçe dostu Realme C65 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Realme C65 fiyatı

    45 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayla gelen telefon Realme UI 5.0 temelli Android 14 ile kutudan çıkıyor. Realme C65'in 6GB/128GB modeli Vietnam'da 148 dolardan satışa sunulurken, 8GB/256GB modeli 192 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı şuan için belli değil.

    Realme C65 özellikleri

    • Ekran: 6,67 inç LCD, 90Hz, 720 x 1604 piksel
    • İşlemci:  Mediatek Helio G85
    • RAM: 6GB ve 8GB
    • Depolama: 128GB ve 256GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera
      2 MP makro kamera
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC
    • Diğer: IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Dynamic Button
    • Renk: Mor ve siyah
    • Boyutlar: 164.6 x 76.1 x 7.6 mm 185 gr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    Forumdan Konular

    çok çirkinim tüvtürk stepne hafif kusur mu rüyalanmaktan kurtulmak 100 günde ayt biter mi bu dosyanın bu eylemi gerçekleştirmek için ilişkilendirildiği bir uygulama yok

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