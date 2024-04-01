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    Snapdragon 7 Gen 3'lü OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

    OnePlus, orta seviyede yeni telefonu OnePlus Nord CE4'ü tanıttı. Nord CE3'e göre önemli yükseltmeler ile gelen telefonun fiyatı ve özellikleri neler?           
    OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, orta seviyede yeni telefonu OnePlus Nord CE4'ü tanıttı. CE3'e göre önemli yükseltmeler ile gelen telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    OnePlus Nord CE4'deki en büyük gelişme yongaseti alanında gerçekleşti. CE3'te yer alan oldukça eski Snapdragon 782G işlemcisi yerine CE4'te, Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 7 Gen 3 kullanılmış. 4nm'de üretilen işlemci, hem işlem gücü hem de grafik alanında çok daha yüksek performans sunuyor.

    OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    RAM tarafında ise sadece 8GB LPDDR4X RAM seçeneği sunuluyor. CE3'teki 12 GB seçeneği ise kaldırılmış. Bu anlamda bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

    Telefon, önceki modele benzer şekilde 6,7 inç OLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, HDR10+ ve 10 bit renk desteğini de barındırıyor.

    OnePlus Nord CE4'te, 50 MP çözünürlüğe ve OIS desteğine sahip, 1/1,95 inç boyutunda Sony LYT-600 sensör kullanılıyor. Bu kameraya 8 MP çözünürlüğünde IMX355 ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

    OnePlus Nord CE4, batarya tarafında ise selefinden 500 mAh büyük olan 5500 mAh batarya ile pil ömrü konusunda da iddialı. Telefon, 100W SuperVOOC şarj ile sadece 29 dakika tam doluluğa ulaşabiliyor. Üstelik 100 Watt'lık şarj aleti de kutuya dahil edilmiş.

    OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord CE4, kutudan OxygenOS 14 (Android 14) ile çıkıyor. OnePlus, cihazın iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve toplam üç yıl güvenlik  güncellemesi alacağını belirtiyor. Telefonun bir diğer dikkate değer özelliği, ekranın ıslakken bile kullanılabilmesini sağlayan Aqua Touch özelliği.

    OnePlus Nord CE4 fiyatı

    4 Nisan'da satışa sunulacak olan OnePlus Nord CE4'ün 8/128 GB'lık temel modelinin Hindistan fiyatı 300 dolar, 8/256GB'ın fiyatı ise 320 dolar olarak belirlendi. Telefonun ülkemizde de satışa sunulma ihtimali olduğunu belirtelim.

    OnePlus Nord CE4 özellikleri

    • Ekran: 6,74 inç OLED, 120Hz, 1240 x 2772 piksel
    • İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB/ 256GB UFS 3.1
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, 26mm, OIS (ana kamera)
      8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra geniş açı kamera)
    • Ön Kamera: 6 MP, f/2.4, 26mm
    • Pil: 5.500 mAh batarya, 100Watt hızlı şarj
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 6
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık
    • Renk: Gri ve yeşil
    • Boyutlar: 162.5 x 75.3 x 8.4 mm 186 gr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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