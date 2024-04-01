Snapdragon 7 Gen 3'lü OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

Tam Boyutta Gör OnePlus, orta seviyede yeni telefonu OnePlus Nord CE4'ü tanıttı. CE3'e göre önemli yükseltmeler ile gelen telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

OnePlus Nord CE4'deki en büyük gelişme yongaseti alanında gerçekleşti. CE3'te yer alan oldukça eski Snapdragon 782G işlemcisi yerine CE4'te, Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 7 Gen 3 kullanılmış. 4nm'de üretilen işlemci, hem işlem gücü hem de grafik alanında çok daha yüksek performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör RAM tarafında ise sadece 8GB LPDDR4X RAM seçeneği sunuluyor. CE3'teki 12 GB seçeneği ise kaldırılmış. Bu anlamda bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

Telefon, önceki modele benzer şekilde 6,7 inç OLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, HDR10+ ve 10 bit renk desteğini de barındırıyor.

OnePlus Nord CE4'te, 50 MP çözünürlüğe ve OIS desteğine sahip, 1/1,95 inç boyutunda Sony LYT-600 sensör kullanılıyor. Bu kameraya 8 MP çözünürlüğünde IMX355 ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

OnePlus Nord CE4, batarya tarafında ise selefinden 500 mAh büyük olan 5500 mAh batarya ile pil ömrü konusunda da iddialı. Telefon, 100W SuperVOOC şarj ile sadece 29 dakika tam doluluğa ulaşabiliyor. Üstelik 100 Watt'lık şarj aleti de kutuya dahil edilmiş.

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord CE4, kutudan OxygenOS 14 (Android 14) ile çıkıyor. OnePlus, cihazın iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve toplam üç yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtiyor. Telefonun bir diğer dikkate değer özelliği, ekranın ıslakken bile kullanılabilmesini sağlayan Aqua Touch özelliği.

Konsept iOS 18 videosu olası değişiklikleri gözler önüne seriyor 6 sa. önce eklendi

OnePlus Nord CE4 fiyatı

4 Nisan'da satışa sunulacak olan OnePlus Nord CE4'ün 8/128 GB'lık temel modelinin Hindistan fiyatı 300 dolar, 8/256GB'ın fiyatı ise 320 dolar olarak belirlendi. Telefonun ülkemizde de satışa sunulma ihtimali olduğunu belirtelim.

OnePlus Nord CE4 özellikleri

Ekran: 6,74 inç OLED, 120Hz, 1240 x 2772 piksel

6,74 inç OLED, 120Hz, 1240 x 2772 piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB/ 256GB UFS 3.1

128GB/ 256GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, 26mm, OIS (ana kamera)

8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra geniş açı kamera)

50 MP, f/1.8, 26mm, OIS (ana kamera) 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra geniş açı kamera) Ön Kamera: 6 MP, f/2.4, 26mm

6 MP, f/2.4, 26mm Pil: 5.500 mAh batarya, 100Watt hızlı şarj

5.500 mAh batarya, 100Watt hızlı şarj Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 6

Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 6 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık Renk: Gri ve yeşil

Gri ve yeşil Boyutlar: 162.5 x 75.3 x 8.4 mm 186 gr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı