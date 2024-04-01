Snapdragon 7 Gen 3'lü OnePlus Nord CE4 tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

OnePlus Nord CE4'deki en büyük gelişme yongaseti alanında gerçekleşti. CE3'te yer alan oldukça eski Snapdragon 782G işlemcisi yerine CE4'te, Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 7 Gen 3 kullanılmış. 4nm'de üretilen işlemci, hem işlem gücü hem de grafik alanında çok daha yüksek performans sunuyor.
Telefon, önceki modele benzer şekilde 6,7 inç OLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, HDR10+ ve 10 bit renk desteğini de barındırıyor.
OnePlus Nord CE4'te, 50 MP çözünürlüğe ve OIS desteğine sahip, 1/1,95 inç boyutunda Sony LYT-600 sensör kullanılıyor. Bu kameraya 8 MP çözünürlüğünde IMX355 ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.
OnePlus Nord CE4, batarya tarafında ise selefinden 500 mAh büyük olan 5500 mAh batarya ile pil ömrü konusunda da iddialı. Telefon, 100W SuperVOOC şarj ile sadece 29 dakika tam doluluğa ulaşabiliyor. Üstelik 100 Watt'lık şarj aleti de kutuya dahil edilmiş.
OnePlus Nord CE4 fiyatı
4 Nisan'da satışa sunulacak olan OnePlus Nord CE4'ün 8/128 GB'lık temel modelinin Hindistan fiyatı 300 dolar, 8/256GB'ın fiyatı ise 320 dolar olarak belirlendi. Telefonun ülkemizde de satışa sunulma ihtimali olduğunu belirtelim.
OnePlus Nord CE4 özellikleri
- Ekran: 6,74 inç OLED, 120Hz, 1240 x 2772 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB/ 256GB UFS 3.1
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, 26mm, OIS (ana kamera)
8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra geniş açı kamera)
- Ön Kamera: 6 MP, f/2.4, 26mm
- Pil: 5.500 mAh batarya, 100Watt hızlı şarj
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.4, Wi-Fi 6
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık
- Renk: Gri ve yeşil
- Boyutlar: 162.5 x 75.3 x 8.4 mm 186 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...