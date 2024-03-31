Realme C65'in lansman tarihi ortaya çıktı: İşte tasarımı ve renk seçenekleri

2 Nisan'da Vietnam'da tanıtılacak ve sonrasında diğer ülkelerde de piyasaya sürülecek Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme C65'in, tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. İşte detaylar: