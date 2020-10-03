Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı

Samsung yeni bir uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefon çıkardı. Galaxy A3 Core isimli model geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A2 Core'un halefi olarak karşımıza çıktı. Android Go işletim sistemiyle çalışan cihaz önceden yüklenmiş Google Go uygulamalarıyla geliyor.
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Galaxy A3 Core, 1480 × 720 piksel çözünürlük ve 16:9 en boy oranı sunan 5.3 inç LCD ekrana sahip. Cihaz gücünü 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı mevcut.
Akıllı telefonun hafızası microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletilebiliyor. Batarya kapasitesinin ise 3.000 mAh olduğunu belirtelim. Galaxy A3 Core, LED flaşlı 8 megapiksel (f/2.2) ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasıyla donatıldı.
4x dijital zoom ve FHD video kaydı
Samsung'un açıklamasına göre cihaz 4x dijital zoomu ve saniyede 30 kare hızında FHD video kaydını destekliyor. Diğer özelliklerini ise çift SIM, LTE, micro-USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.
Samsung Galaxy A3 Core, çeşitli Afrika ülkelerinde 85 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Cihazın mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneği var.
https://twitter.com/samsungmobileng/status/1311342240506273793 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
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