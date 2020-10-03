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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı

    Samsung son derece uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. Android Go sürümüyle çalışan Galaxy A3 Core, 5.3 inç ekran ve 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciyle geliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,5b
    1
    9
    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung yeni bir uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefon çıkardı. Galaxy A3 Core isimli model geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A2 Core'un halefi olarak karşımıza çıktı. Android Go işletim sistemiyle çalışan cihaz önceden yüklenmiş Google Go uygulamalarıyla geliyor.

    Ayrıca Bkz. "ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor"

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    Galaxy A3 Core, 1480 × 720 piksel çözünürlük ve 16:9 en boy oranı sunan 5.3 inç LCD ekrana sahip. Cihaz gücünü 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı mevcut.

    Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun hafızası microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletilebiliyor. Batarya kapasitesinin ise 3.000 mAh olduğunu belirtelim. Galaxy A3 Core, LED flaşlı 8 megapiksel (f/2.2) ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasıyla donatıldı.

    Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı

    4x dijital zoom ve FHD video kaydı

    Samsung'un açıklamasına göre cihaz 4x dijital zoomu ve saniyede 30 kare hızında FHD video kaydını destekliyor. Diğer özelliklerini ise çift SIM, LTE, micro-USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    Samsung Galaxy A3 Core, çeşitli Afrika ülkelerinde 85 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Cihazın mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneği var.



    https://twitter.com/samsungmobileng/status/1311342240506273793 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf. en beğenilen
    samsuıng abim için
    A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z

    SESSİZ HARFLER

    Alfabemizde 21 tane sessiz harf bulunmaktadır.

    B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z

    SESLİ HARFLER

    A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü

    allah ne verdiyse yolla acıma yetime
    samsuıng abim için A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z SESSİZ HARFLER Alfabemizde 21 tane...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    general4242 (Salim Baş) 2 hf.
    4X dijital zoom yapıyorsa kesin alırım bir tane.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bu çöpe binlerce lira para vermeyin
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ekran oranı yanlış olmuş 16.9 değil
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Sadece wapsapp Instagram kullanmak için alınır kamera beklentisi olmasın alan kişiden
    Yanıtla
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    Forumuser31 2 hf. yeni yorumcu
    Tam dede telefonu olmuş :D
    Yanıtla
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    zero fear 2 hf.
    Keşke bu boyutlarda adam gibi donanıma sahip bir cihaz çıkarsalar. Şimdi telefonlar fırıncı küreği gibi oldu telefonum bozulursa ne alacağımı bilmiyorum..
    Yanıtla +2
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    Whippoorwill 2 hf.
    A101 ve BİM bunu beğendi.
    Yanıtla +1
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf. en beğenilen
    samsuıng abim için
    A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z

    SESSİZ HARFLER

    Alfabemizde 21 tane sessiz harf bulunmaktadır.

    B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z

    SESLİ HARFLER

    A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü

    allah ne verdiyse yolla acıma yetime
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    fak fakirler için ! :D
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