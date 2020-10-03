Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı

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Samsung yeni bir uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefon çıkardı. Galaxy A3 Core isimli model geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A2 Core'un halefi olarak karşımıza çıktı. Android Go işletim sistemiyle çalışan cihaz önceden yüklenmiş Google Go uygulamalarıyla geliyor.

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Galaxy A3 Core, 1480 × 720 piksel çözünürlük ve 16:9 en boy oranı sunan 5.3 inç LCD ekrana sahip. Cihaz gücünü 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı mevcut.

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Akıllı telefonun hafızası microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletilebiliyor. Batarya kapasitesinin ise 3.000 mAh olduğunu belirtelim. Galaxy A3 Core, LED flaşlı 8 megapiksel (f/2.2) ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasıyla donatıldı.

4x dijital zoom ve FHD video kaydı

Samsung'un açıklamasına göre cihaz 4x dijital zoomu ve saniyede 30 kare hızında FHD video kaydını destekliyor. Diğer özelliklerini ise çift SIM, LTE, micro-USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

Samsung Galaxy A3 Core, çeşitli Afrika ülkelerinde 85 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Cihazın mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneği var.

https://twitter.com/samsungmobileng/status/1311342240506273793

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