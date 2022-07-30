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    Bütçe dostu Vivo Y35'in tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

    Vivo'nun yeni bütçe dostu telefonu Vivo Y35'in tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı. İlk olarak Hindistan pazarına çıkış yapacak yeni telefon, dikkat çeken özellikler ile geliyor.
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    Bütçe dostu Vivo Y35'in tasarımı ve özellikleri sızdırıldı
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, yakında yeni akıllı telefonu Vivo Y35’i piyasaya sürecek. Yakın zamanda birden fazla sertifika sitesinde V2250 model numarasıyla görünen yeni telefonun resmi tasarımı ve özellikleri belli oldu.

    İlk olarak Hindistan pazarına geliyor

    Bildirilenlere göre bütçe dostu bir telefon olması beklenen Vivo Y35, FHD+ çözünürlük sunan 6,58 inç boyutlarında su damlası çentikli LCD ekran ile gelecek. Bununla birlikte yeni telefonun arka bölümünde iki adet 2MP ve bir adet 50MP ana kamera, ön tarafında 16MP selfie sensörü bulunacak. Ayrıca Snapdragon 680 platformu tarafından desteklenecek. 

    Buna ek olarak Vivo Y35, 10W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ünitesi, sağ çerçeveye konumlandırılan parmak izi okuyucusu, arka kapakta degrade kaplama, Bluetooth 5.2 ve çift bant WiFi desteği ile gelecek. Kutudan çıktığı itibariyle Android 12 işletim sistemi tarafından desteklenecek yeni akıllı telefonun fiyatı henüz açıklanmadı. 

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