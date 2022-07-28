Redmi K50S Pro detaylanıyor: Xiaomi'nin ilk 200MP kameralı telefonu

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Xiaomi, yeni amiral gemisi Redmi K50S Pro’yu yakında piyasaya sürecek. Geçtiğimiz haftalarda 200MP çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapacağı açıklanan yeni telefonun, özellikleri yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Yeni detaylar gün yüzüne çıktı

Redmi K50S Pro’nun Xiaomi’nin ilk 200MP kameralı telefonu olması bekleniyor. Bununla birlikte yeni amiral gemisinin özelliklerini konu alan bir görsel paylaşan Yogesh Brar, telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacağını ve üçlü bir kamera tasarımı ile 200MP ana, 8MP Ultra geniş açı, 2MP Makro sensörlerine sahip olacağını bildirdi.

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Ayrıca Redmi K50S Pro, 120Hz yenileme hızını ve HDR10+ teknolojisini destekleyen 6,67 inç AMOLED bir ekran ile gelecek. Batarya tarafında ise 120W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh’lık bir kapasite sunacak. Bunlara ek olarak cihazın 8/128GB ve 12/256GB bellek seçenekleri, ekran altı parmak izi okuyucusu ve çift hoparlör tasarımı ile gelmesi bekleniyor.

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