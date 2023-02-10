Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya: İşte sonuçlar

Bilmeyenler için AMD RX 6600 ve Intel Arc A750, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazarda yakın fiyatlara satın alınabiliyor. Teknik tarafta ise 8GB GDDR6 bellek ve benzer GPU çekirdek sayılarına sahip olan her iki kart, sırasıyla 132W (RX6600) ve 225W (ARC A750) TDP değerleri ile geliyor. Ancak ARC A750'nin daha fazla FP32 çekirdeği (3584'e karşı 1792) ve daha geniş bellek veri yoluna sahip olduğunu belirtelim.
Güç tüketimi değerlerinde ise farklı bir durum söz konusu. 225W TDP'ye sahip olan Intel A750 gerçekleştirilen testlerde 167W (boşta 35W), 132W TDP'li RX 6600 ise 121W'a kadar (boşta 4 ila 5W) güç tüketiyor. Bu nedenle Intel tarafında hâlâ çözülecek sorunların bulunduğunu söyleyebiliriz.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah