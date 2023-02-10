Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Arc Alchemist ekran kartları ile masaüstü GPU pazarına adım atan Intel, son paylaşılan grafik sürücüleri ile büyük bir ilerleme kaydetti. Peki Arc Alchemist, benzer fiyat aralığında satılan rakiplerine karşı neler sunuyor? Bugün Techtesters, Arc A750 ve AMD RX 6600'ü karşı karşıya getirdi.

Intel Arc A750 AMD RX6600 ile karşılaştırıldı

Bilmeyenler için AMD RX 6600 ve Intel Arc A750, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazarda yakın fiyatlara satın alınabiliyor. Teknik tarafta ise 8GB GDDR6 bellek ve benzer GPU çekirdek sayılarına sahip olan her iki kart, sırasıyla 132W (RX6600) ve 225W (ARC A750) TDP değerleri ile geliyor. Ancak ARC A750'nin daha fazla FP32 çekirdeği (3584'e karşı 1792) ve daha geniş bellek veri yoluna sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 7600X işlemci ile 1080p ve 2K çözünürlüklerde karşılaştırılan A750 ve RX6600, birbirleri ile oldukça yakın performans sunuyor. Bununla birlikte A750 Limited Edition, 1080p'de Gigabyte Radeon RX 6600'den ortalama yüzde 3 daha yavaş kalırken, 2K'da ivme Intel'e dönüyor diyebiliriz. Yüksek çözünürlüklerde rakibinden daha yüksek bellek bant genişliğine sahip olan Arc A750, yüzde 9 oranında daha yüksek performans sunuyor.

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Güç tüketimi değerlerinde ise farklı bir durum söz konusu. 225W TDP'ye sahip olan Intel A750 gerçekleştirilen testlerde 167W (boşta 35W), 132W TDP'li RX 6600 ise 121W'a kadar (boşta 4 ila 5W) güç tüketiyor. Bu nedenle Intel tarafında hâlâ çözülecek sorunların bulunduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Toplam maliyet hesabında ise, özellikle enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde AMD RX6600 rakibine kıyasla önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Boş ve oyun yüklerinde kaydedilen verilere göre A750 kullanmanın maliyeti 4 yıl içinde satın alma maliyetini ikiye katlıyor. Ancak güç tüketimi sorunlarının çözülmesiyle, senaryoda farklılıklar yaşanabileceğini belirtelim. Zira buradaki en büyük fark A750'nin boş yükteki güç tüketiminden kaynaklanıyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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