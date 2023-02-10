Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya: İşte sonuçlar

    Intel'in yeni orta seviye ekran kartı Arc A750, rakibi AMD RX6600 ile karşılaştırıldı. Benzer fiyatlara satılan her iki kart oyunlarda neler sunuyor? İşte sonuçlar
    Oy Ver
    Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Arc Alchemist ekran kartları ile masaüstü GPU pazarına adım atan Intel, son paylaşılan grafik sürücüleri ile büyük bir  ilerleme kaydetti. Peki Arc Alchemist, benzer fiyat aralığında satılan rakiplerine karşı neler sunuyor? Bugün Techtesters, Arc A750 ve AMD RX 6600'ü karşı karşıya getirdi.

    Intel Arc A750 AMD RX6600 ile karşılaştırıldı

    Bilmeyenler için AMD RX 6600 ve Intel Arc A750, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazarda yakın fiyatlara satın alınabiliyor. Teknik tarafta ise 8GB GDDR6 bellek ve benzer GPU çekirdek sayılarına sahip olan her iki kart, sırasıyla 132W (RX6600) ve 225W (ARC A750) TDP değerleri ile geliyor. Ancak ARC A750'nin daha fazla FP32 çekirdeği (3584'e karşı 1792) ve daha geniş bellek veri yoluna sahip olduğunu belirtelim. 

    Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Ryzen 5 7600X işlemci ile 1080p ve 2K çözünürlüklerde karşılaştırılan A750 ve RX6600, birbirleri ile oldukça yakın performans sunuyor. Bununla birlikte A750 Limited Edition, 1080p'de Gigabyte Radeon RX 6600'den ortalama yüzde 3 daha yavaş kalırken, 2K'da ivme Intel'e dönüyor diyebiliriz. Yüksek çözünürlüklerde rakibinden daha yüksek bellek bant genişliğine sahip olan Arc A750, yüzde 9 oranında daha yüksek performans sunuyor.

    Güç tüketimi değerlerinde ise farklı bir durum söz konusu. 225W TDP'ye sahip olan Intel A750 gerçekleştirilen testlerde 167W (boşta 35W), 132W TDP'li RX 6600 ise 121W'a kadar (boşta 4 ila 5W) güç tüketiyor. Bu nedenle Intel tarafında hâlâ çözülecek sorunların bulunduğunu söyleyebiliriz. 

    Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Toplam maliyet hesabında ise, özellikle enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde AMD RX6600 rakibine kıyasla önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Boş ve oyun yüklerinde kaydedilen verilere göre A750 kullanmanın maliyeti 4 yıl içinde satın alma maliyetini ikiye katlıyor. Ancak güç tüketimi sorunlarının çözülmesiyle, senaryoda farklılıklar yaşanabileceğini belirtelim. Zira buradaki en büyük fark A750'nin boş yükteki güç tüketiminden kaynaklanıyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Profil resmi
    alfa-x 14 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mustafa yağcı ayt matematik pdf 1996 mercedes e 200 elegance nasıl ets 2 direksiyon ayarı kelime oyunu ödülü boş içki şişesi nereden bulunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız