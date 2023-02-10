Intel Rocket Lake işlemciler için yolun sonu: Üretim duruyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, pazara iddialı bir giriş yapmayı başardı. Günümüzde ise Raptor Lake mobil işlemciler üzerinde hazırlıklarını sürdüren yonga devi, sürpriz bir açıklama ile 11.Nesil Rocket Lake-S işlemcilerin rafa kaldırılacağını duyurdu.

Intel Rocket Lake işlemciler için son tarih belli oldu

Salı günü yapılan açıklamaya göre Intel, 23 Şubat 2024'ten itibaren 11.Nesil Rocket Lake-S işlemcilerin üretimini durdurmayı planlıyor. Bu bağlamda tüm 14nm işlemcileri geride bırakmaya hazırlanan yonga devi, yeni siparişler konusunda iş ortaklarına 25 Ağustos 2023'e kadar süre tanıyacak. Ayrıca Intel LGA 1200 destekli 400 ve 500 serisi anakartların da aşamalı olarak kaldırılacağını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak 2021 yılında piyasaya sürülen Rocket Lake serisi işlemciler, 2014'te duyurulan 14nm işlem teknolojisi ile karşımıza çıktı. Yeni işlemcilere eşlik eden farklı çekirdek mimarisi ise, tepe model yonga setlerinin sekiz çekirdekle sınırlandırılmasına neden oldu. Bu nedenle yonga devi, AMD Ryzen rekabetinde beklediğini almakta zorlandı.

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Rocket Lake'in ardından ise 14nm'ye veda eden Intel, günümüzde 12.Nesil işlemcilerde 10nm, 13.Nesil işlemcilerde ise 7nm üretim teknolojisini kullanıyor.

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