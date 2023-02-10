Intel Rocket Lake işlemciler için yolun sonu: Üretim duruyor

Intel Rocket Lake işlemciler için son tarih belli oldu
Salı günü yapılan açıklamaya göre Intel, 23 Şubat 2024'ten itibaren 11.Nesil Rocket Lake-S işlemcilerin üretimini durdurmayı planlıyor. Bu bağlamda tüm 14nm işlemcileri geride bırakmaya hazırlanan yonga devi, yeni siparişler konusunda iş ortaklarına 25 Ağustos 2023'e kadar süre tanıyacak. Ayrıca Intel LGA 1200 destekli 400 ve 500 serisi anakartların da aşamalı olarak kaldırılacağını belirtelim.
Rocket Lake'in ardından ise 14nm'ye veda eden Intel, günümüzde 12.Nesil işlemcilerde 10nm, 13.Nesil işlemcilerde ise 7nm üretim teknolojisini kullanıyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah