Bütçe telefonları Vivo Y27 ve Y17s Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Vivo Y27 ve Y17s fiyatı ne kadar?
- Şık tasarım ve daha fazlası: Vivo Y27
- Küçük ama güçlü: Vivo Y17s
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Vivo Y27 ve Y17s fiyatı ne kadar?
Vivo Y27, 6GB+128 GB versiyonu 9.999 TL fiyatla satışa sunuldu. Ayrıca Vivo'nun resmi Türkiye mağazası üzerinden 400TL indirim uygulanıyor. Bu sayede akıllı telefon, öğrencilere sunulan vergisiz telefon fırsatı ile satın alınabiliyor. Vivo Y17s modelinin 4GB+128GB sürümü ise 7.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Ek olarak bu modelde de indirim sunulduğunu hatırlatalım.
Şık tasarım ve daha fazlası: Vivo Y27
Vivo Y27, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.64 inç boyutlarında IPS ekrana sahip. Koyu Bordo ve Deniz Mavisi renk seçenekleri ile satışa çıkan bütçe telefonu, gücünü 4G destekli MediaTek Helio G85 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ise, 6GB RAM + 6 GB sanal RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor.
Küçük ama güçlü: Vivo Y17s
Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçeneklerinde gelen Vivo Y17s, ön yüzünde 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen 6.56 inç IPS ekrana sahip. Bu ekrana ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP ön kamera eşlik ediyor. Vivo Y17s, 4/6GB RAM, 128GB depolama alanı ve MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 1TB'a kadar MicroSD kart desteği de unutulmamış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.