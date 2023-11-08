Bütçe telefonları Vivo Y27 ve Y17s Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo Y27 ve Y17s fiyatı ne kadar?

Vivo Y27, 6GB+128 GB versiyonu 9.999 TL fiyatla satışa sunuldu. Ayrıca Vivo'nun resmi Türkiye mağazası üzerinden 400TL indirim uygulanıyor. Bu sayede akıllı telefon, öğrencilere sunulan vergisiz telefon fırsatı ile satın alınabiliyor. Vivo Y17s modelinin 4GB+128GB sürümü ise 7.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Ek olarak bu modelde de indirim sunulduğunu hatırlatalım.

Şık tasarım ve daha fazlası: Vivo Y27

Vivo Y27, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.64 inç boyutlarında IPS ekrana sahip. Koyu Bordo ve Deniz Mavisi renk seçenekleri ile satışa çıkan bütçe telefonu, gücünü 4G destekli MediaTek Helio G85 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ise, 6GB RAM + 6 GB sanal RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun kamera bölümünde 8MP selfie, 50MP ana kamera ve 2MP bokeh odaklı sensörler mevcut. Kutusundan ise 44W şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkan Vivo Y27, 16 saatin üzerinde video, 5 saatin üzerinde mobil oyun deneyimi ve 780 saatin üzerinde bekleme süresi sunuyor. Ek olarak 5 dakikada 0’dan %29’a kadar şarj edilebiliyor.

Küçük ama güçlü: Vivo Y17s

Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçeneklerinde gelen Vivo Y17s, ön yüzünde 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen 6.56 inç IPS ekrana sahip. Bu ekrana ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP ön kamera eşlik ediyor. Vivo Y17s, 4/6GB RAM, 128GB depolama alanı ve MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 1TB'a kadar MicroSD kart desteği de unutulmamış.

Tam Boyutta Gör Kutusundan 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkan bütçe telefonu, neredeyse 20 saat boyunca video izleme süresi sunuyor. Kamera bölümünde ise 50MP ana kamera ve 2MP portre kamerası mevcut. Ayrıca Çift SIM ve toza karşı IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu hatırlatalım.

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Bütçe telefonları Vivo Y27 ve Y17s Türkiye'de satışa sunuldu!