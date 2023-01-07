Bütçe telefonu Honor Magic 5 Lite özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, geçtiğimiz yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Honor Magic 4 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce Honor Magic 5'in Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olacağını gösteren bazı sızıntılar paylaşıldı. Ancak görünüşe göre şirket, aileye uygun fiyatlı bir model daha ekleyecek. Bugün Honor Magic 5 Lite Google Play veri tabanında görüntülendi.

Honor Magic 5 Lite neler sunacak?

Google Play veri tabanında HNRMO-Q ve RMO-NX1 kod numaralarıyla listelenen Honor Magic 5 Lite, Android 12 işletim sistemi, 8GB RAM ve FHD+ 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğünde kavisli bir ekrana ev sahipliği yapacak. Bu ekranın, bir önceki modelin sahip olduğu 6.81 inçlik tasarımı koruması bekleniyor.

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Ayrıca yeni sızıntı, akıllı telefonun kaputun altında Snapdragon 695 işlemciden güç alacağını gösteriyor. Ancak bu işlemci, temel sürüme kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Bununla birlikte işlemcinin Cortex-A55 verimlilik çekirdekleri 1.7GHz yerine 1.8GHz, Cortex-A78 tabanlı iki büyük çekirdek ise, orijinal modelde olduğu gibi 2,2 GHz hızında çalışacak.

Honor Magic 5 Lite dahil olmak üzere Honor Magic 5 serisinin yakında tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşan akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

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