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    Bütçe telefonu Honor Magic 5 Lite özellikleri belli oldu

    Akıllı telefon pazarında iddialı modellere imza atan Honor, yakında Honor Magic 5 serisini tanıtacak. Bugün serinin bütçe modeli Honor Magic 5 Lite, Google Play veri tabanında görüntülendi.
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    Bütçe telefonu Honor Magic 5 Lite özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, geçtiğimiz yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Honor Magic 4 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce Honor Magic 5'in Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olacağını gösteren bazı sızıntılar paylaşıldı. Ancak görünüşe göre şirket, aileye uygun fiyatlı bir model daha ekleyecek. Bugün Honor Magic 5 Lite Google Play veri tabanında görüntülendi.

    Honor Magic 5 Lite neler sunacak?

    Google Play veri tabanında HNRMO-Q ve RMO-NX1 kod numaralarıyla listelenen Honor Magic 5 Lite, Android 12 işletim sistemi, 8GB RAM ve FHD+ 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğünde kavisli bir ekrana ev sahipliği yapacak. Bu ekranın, bir önceki modelin sahip olduğu 6.81 inçlik tasarımı koruması bekleniyor.

    Ayrıca yeni sızıntı, akıllı telefonun kaputun altında Snapdragon 695 işlemciden güç alacağını gösteriyor. Ancak bu işlemci, temel sürüme kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Bununla birlikte işlemcinin Cortex-A55 verimlilik çekirdekleri 1.7GHz yerine 1.8GHz, Cortex-A78 tabanlı iki büyük çekirdek ise, orijinal modelde olduğu gibi 2,2 GHz hızında çalışacak.

    Honor Magic 5 Lite dahil olmak üzere Honor Magic 5 serisinin yakında tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşan akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 

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    abstergo78GHOST 11 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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