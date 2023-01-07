Bütçe telefonu Honor Magic 5 Lite özellikleri belli oldu

Honor Magic 5 Lite neler sunacak?
Google Play veri tabanında HNRMO-Q ve RMO-NX1 kod numaralarıyla listelenen Honor Magic 5 Lite, Android 12 işletim sistemi, 8GB RAM ve FHD+ 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğünde kavisli bir ekrana ev sahipliği yapacak. Bu ekranın, bir önceki modelin sahip olduğu 6.81 inçlik tasarımı koruması bekleniyor.
Ayrıca yeni sızıntı, akıllı telefonun kaputun altında Snapdragon 695 işlemciden güç alacağını gösteriyor. Ancak bu işlemci, temel sürüme kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Bununla birlikte işlemcinin Cortex-A55 verimlilik çekirdekleri 1.7GHz yerine 1.8GHz, Cortex-A78 tabanlı iki büyük çekirdek ise, orijinal modelde olduğu gibi 2,2 GHz hızında çalışacak.
Honor Magic 5 Lite dahil olmak üzere Honor Magic 5 serisinin yakında tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşan akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..