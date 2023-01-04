Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung için kötü haber: iPhone 15'te ekran tedarikçisi değişiyor!

    Apple, bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek iPhone 15 için ekran tedarikçisini belirledi. Siparişlerin büyük bir kısmı Samsung'dan BOE'ye geçiyor. İşte detaylar
    1
    Samsung için kötü haber: iPhone 15'te ekran tedarikçisi değişiyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Samsung, Apple'ın en büyük ekran tedarikçileri arasında yer alıyor. Bu konuda Güney Kore'li devi takip eden BOE ise, temel iPhone 14 için yalnızca 6.1” paneller üretiyor ve siparişlerin küçük bir parçasına sahip. Ancak Apple'ın ekran tedarikçileri arasındaki güç dengesi iPhone 15 serisi ile değişebilir. 

    iPhone 15 güç dengesini tersine çevirecek

    Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın panel tadariki konusunda bu yıl BOE'ye yöneleceğini söyledi. Analiste göre, yaklaşan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ekranlarının yüzde 70’i BOE'den yüzde 30’uise Samsung’dan gelecek.

    Gelecek yıl Apple'ın, iPhone'lar için ana odağını LTPO panellere çevirmesi bekleniyor. Samsung ve LG ise premium modeller için panel tedarik etmeye devam edecek. Ancak Kuo, BOE'nin bu siparişlerden de yüzde 20 ila 30'luk bir pay alabileceğini düşünüyor. Bu gerçekleşirse BOE, hem OLED hem de LTPO OLED siparişleri ile 2024'ün ikinci yarısında Apple'ın en büyük ekran tedarikçisi haline gelebilir.

    Ayrıca BOE'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir sevkiyat artışına tanık olması bekleniyor. Analist'e göre dev üretici, Android cihazlar için daha ucuz katlanabilir ekranlar ve Apple'ın OLED ve mini-LED siparişleri ile kârını daha da arttıracak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız