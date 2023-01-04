Tam Boyutta Gör Günümüzde Samsung, Apple'ın en büyük ekran tedarikçileri arasında yer alıyor. Bu konuda Güney Kore'li devi takip eden BOE ise, temel iPhone 14 için yalnızca 6.1” paneller üretiyor ve siparişlerin küçük bir parçasına sahip. Ancak Apple'ın ekran tedarikçileri arasındaki güç dengesi iPhone 15 serisi ile değişebilir.

iPhone 15 güç dengesini tersine çevirecek

Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın panel tadariki konusunda bu yıl BOE'ye yöneleceğini söyledi. Analiste göre, yaklaşan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ekranlarının yüzde 70’i BOE'den yüzde 30’uise Samsung’dan gelecek.

Gelecek yıl Apple'ın, iPhone'lar için ana odağını LTPO panellere çevirmesi bekleniyor. Samsung ve LG ise premium modeller için panel tedarik etmeye devam edecek. Ancak Kuo, BOE'nin bu siparişlerden de yüzde 20 ila 30'luk bir pay alabileceğini düşünüyor. Bu gerçekleşirse BOE, hem OLED hem de LTPO OLED siparişleri ile 2024'ün ikinci yarısında Apple'ın en büyük ekran tedarikçisi haline gelebilir.

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Ayrıca BOE'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir sevkiyat artışına tanık olması bekleniyor. Analist'e göre dev üretici, Android cihazlar için daha ucuz katlanabilir ekranlar ve Apple'ın OLED ve mini-LED siparişleri ile kârını daha da arttıracak.

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Samsung için kötü haber: iPhone 15'te ekran tedarikçisi değişiyor