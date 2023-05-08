Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bütçe telefonu Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi açıklandı

    Google'ın merakla beklenen bütçe telefonu Pixel 7a modelinin fiyatı ve ön sipariş hediyesi belli oldu. Pixel 7 ailesinin bütçe modeli, 100 euro değerinde Pixel Buds A-Serisi kulaklıkla sunulacak.
    Oy Ver
    Bütçe telefonu Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan Google I/O 2023 etkinliğinde Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold dahil üzere yeni nesil cihazların tanıtılması bekleniyor. Şimdi 10 Mayıs tarihli etkinliğe sayılı günler kala, Pixel 7 serisinin bütçe modeli Pixel 7a'nın fiyatı ve ön sipariş hediyesi gün yüzüne çıktı. 

    Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi belli oldu

    Son sızıntılar, Pixel 7a'nın Avrupa’da 509 euro fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Ufak bir kıyaslama ile bu fiyatın Pixel 6a’dan 50 euro daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Google, bütçe telefonuna eşlik edecek 100 euro değerinde bir ön sipariş hediyesi ile karşımıza çıkacak.

    Fransa merkezli bir perakende kanalına göre Pixel 7a, ön siparişe özel 100 euro değerinde Pixel Buds A-Serisi kulaklıkla birlikte sunulacak. Öte yandan bunun Fransa'ya özel bir anlaşma olup olmadığı henüz net değil. Ancak benzer tekliflerin diğer pazarlarda da mevcut olması kuvvetle muhtemel.

    Pixel 7a için ön siparişlerin 10 Mayıs tarihli Google'ın I/O etkinliğinde başlayacağı ve 22 Mayıs'a kadar devam edeceği söyleniyor. Ön sipariş sevkiyatları ise, Mayıs ayının dördüncü haftasında başlayacak.

    Pixel 7a beklenen özellikler

    Pixel 7a'nın ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri bulunacak. Kaputun altında ise bütçe telefonu, Google Tensor G2 işlemci, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kös yetmezliği bitkisel tedavi anahtarı olmayan kilide anahtar yapılır mi dünyanın en zor coğrafya sorusu 6 patlar sürtünmesiz piston

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız