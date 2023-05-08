Bütçe telefonu Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi açıklandı

Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi belli oldu
Son sızıntılar, Pixel 7a'nın Avrupa’da 509 euro fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Ufak bir kıyaslama ile bu fiyatın Pixel 6a’dan 50 euro daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Google, bütçe telefonuna eşlik edecek 100 euro değerinde bir ön sipariş hediyesi ile karşımıza çıkacak.
Fransa merkezli bir perakende kanalına göre Pixel 7a, ön siparişe özel 100 euro değerinde Pixel Buds A-Serisi kulaklıkla birlikte sunulacak. Öte yandan bunun Fransa'ya özel bir anlaşma olup olmadığı henüz net değil. Ancak benzer tekliflerin diğer pazarlarda da mevcut olması kuvvetle muhtemel.
Pixel 7a için ön siparişlerin 10 Mayıs tarihli Google'ın I/O etkinliğinde başlayacağı ve 22 Mayıs'a kadar devam edeceği söyleniyor. Ön sipariş sevkiyatları ise, Mayıs ayının dördüncü haftasında başlayacak.
Pixel 7a beklenen özellikler
Pixel 7a'nın ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri bulunacak. Kaputun altında ise bütçe telefonu, Google Tensor G2 işlemci, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah