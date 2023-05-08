Tam Boyutta Gör Yaklaşmakta olan Google I/O 2023 etkinliğinde Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold dahil üzere yeni nesil cihazların tanıtılması bekleniyor. Şimdi 10 Mayıs tarihli etkinliğe sayılı günler kala, Pixel 7 serisinin bütçe modeli Pixel 7a'nın fiyatı ve ön sipariş hediyesi gün yüzüne çıktı.

Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi belli oldu

Son sızıntılar, Pixel 7a'nın Avrupa’da 509 euro fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Ufak bir kıyaslama ile bu fiyatın Pixel 6a’dan 50 euro daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Google, bütçe telefonuna eşlik edecek 100 euro değerinde bir ön sipariş hediyesi ile karşımıza çıkacak.

Fransa merkezli bir perakende kanalına göre Pixel 7a, ön siparişe özel 100 euro değerinde Pixel Buds A-Serisi kulaklıkla birlikte sunulacak. Öte yandan bunun Fransa'ya özel bir anlaşma olup olmadığı henüz net değil. Ancak benzer tekliflerin diğer pazarlarda da mevcut olması kuvvetle muhtemel.

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Pixel 7a için ön siparişlerin 10 Mayıs tarihli Google'ın I/O etkinliğinde başlayacağı ve 22 Mayıs'a kadar devam edeceği söyleniyor. Ön sipariş sevkiyatları ise, Mayıs ayının dördüncü haftasında başlayacak.

Pixel 7a beklenen özellikler

Pixel 7a'nın ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri bulunacak. Kaputun altında ise bütçe telefonu, Google Tensor G2 işlemci, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkacak.

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Bütçe telefonu Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi açıklandı