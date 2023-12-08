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    Bütün bir gezegeni simüle eden RPG oyunu Light No Fire duyuruldu

    No Man's Sky ve The Last Campfire'ın arkasındaki stüdyo olan Hello Games bir sonraki oyununu duyurdu: Light No Fire. Oyun, ölçek olarak bütün bir gezegeni simüle edecek.
    Bütün bir gezegeni simüle eden RPG oyunu Light No Fire duyuruldu Tam Boyutta Gör
    İngiliz bağımsız stüdyo Hello Games, No Man's Sky'dan "daha iddialı" olarak nitelendirdiği bir şey inşa ediyor. Stüdyonun bir sonraki oyunu Light No Fire adıyla duyurulurken oyunun ölçeği gerçekten çılgınca. Stüdyoya göre Light No Fire, tamamıyla ayrıntılı ve tam ölçekli bir gezegende geçecek.

    Light No Fire: Ölçek tüm dünya

    Bütün bir gezegeni simüle eden RPG oyunu Light No Fire duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Light No Fire, Dünya büyüklüğünde bir gezegende geçen, RPG unsurlarını sandbox hayatta kalma ile harmanlayan bir açık dünya keşif ve topluluk oluşturma oyunu olarak özetlenebilir. Light No Fire, Dünya büyüklüğünde bir gezegende geçen, RPG unsurlarını sandbox hayatta kalma ile harmanlayan bir açık dünya keşif ve topluluk oluşturma oyunu. Antik ve fantastik bir manzarada, tırmanılabilir ağaçlar, tepeler ve dağlar sunan oyun çok oyunculu bir deneyim vadediyor. Hello Games'in kurucu ortağı Sean Murray'e göre Light No Fire; "gerçek anlamda ilk açık dünya".
    Bütün bir gezegeni simüle eden RPG oyunu Light No Fire duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Light No Fire, Hello Games'teki yaklaşık bir düzine geliştirici tarafından beş yıldır geliştiriliyor. Oyunun ilk fragmanında, ekip No Man's Sky'dan koca bir gezegeni almış ve onu tamamen yaşam, kaynaklar ve gizemlerle doldurmuş gibi görünüyor. Light No Fire için herhangi bir çıkış tarihi ve onaylanmış bir platform bulunmuyor. The Game Awards 2023 kapsamında duyurulmadan önce de tamamen gizli tutulmuş durumda. Bu arada aşağıdaki fragman videosundaki tüm görüntüler oyun içine ait. Oyunda deniz altında, karada ve havada ulaşım araçlarını kullanabildiğimiz görülüyor. Ayrıca çeşitli savaşlar ve manzaralar da sergileniyor.

    Hello Games denildiği zaman akıllara 2016 yılında piyasaya çıkan ve zamanla daha da iyi hale gelen geniş kapsamlı ve inanılmaz derecede popüler bir uzay keşif simülasyonu olan No Man's Sky geliyor. Oyun çıktığında, süregelen abartının karşılaması imkansızdı ve öyle de oldu. No Man's Sky, keşfedilecek, mineraller, yaratıklar ve karşılaşılacak diğer oyuncularla dolu, prosedürel olarak oluşturulmuş gezegenlerden oluşan bir evren vaat ediyordu, ancak 9 Ağustos 2016'da piyasaya sürüldüğünde, hatalı ve boştu. Ancak Hello Games, aradan geçen yıllar içerisinde No Man's Sky’ı geliştirmeye ve ilk vadedilenleri birer birer yapmaya başladı. Nitekim an itibariyle oyun, belki de en iyi uzay temalı oyun olarak ifade edilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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