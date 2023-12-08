Bütün bir gezegeni simüle eden RPG oyunu Light No Fire duyuruldu

Hello Games denildiği zaman akıllara 2016 yılında piyasaya çıkan ve zamanla daha da iyi hale gelen geniş kapsamlı ve inanılmaz derecede popüler bir uzay keşif simülasyonu olan No Man's Sky geliyor. Oyun çıktığında, süregelen abartının karşılaması imkansızdı ve öyle de oldu. No Man's Sky, keşfedilecek, mineraller, yaratıklar ve karşılaşılacak diğer oyuncularla dolu, prosedürel olarak oluşturulmuş gezegenlerden oluşan bir evren vaat ediyordu, ancak 9 Ağustos 2016'da piyasaya sürüldüğünde, hatalı ve boştu. Ancak Hello Games, aradan geçen yıllar içerisinde No Man's Sky’ı geliştirmeye ve ilk vadedilenleri birer birer yapmaya başladı. Nitekim an itibariyle oyun, belki de en iyi uzay temalı oyun olarak ifade edilebilir.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.