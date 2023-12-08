Ori’nin geliştiricilerinden Diablo türüne ilk adım: No Rest for the Wicked

Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps'in arkasındaki geliştirici Moon Studios, The Game Awards'da yeni projesini tanıttı. No Rest for the Wicked adındaki bu oyun stüdyonun Diablo türündeki izometrik ARPG'lere ilk adımını temsil ediyor. Ve açıkçası son derece büyüleyici görünüyor.
Büyüleyici yeni dünya: No Rest for the Wicked
Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla No Rest for the Wicked, Ori oyunlarından oldukça farklı olsa da yine de bir Moon Studios oyunu olarak tanımlanabilir. Önemli ölçüde dikeylik ve ölçek, gizli hazineler, savaşılacak canavarlar ve çok sayıda görev içeren muhteşem, tablo benzeri bir dünyada geçiyor.
Kargaşa, güçlü bir dini liderin bölgedeki nüfuzunu genişletmesine neden olurken, uçlardaki gruplar da ellerinden geldiğince kontrolü ele geçirmek için savaşıyor. Öte yandan oyuncular, Cerim adı verilen, büyü ile aşılanmış ve kaderi Pestilence ile savaşmak olan kutsal bir savaşçı rolünde olacak.
No Rest for the Wicked 2024'te çıkıyor
No Rest for the Wicked, Private Division tarafından yayınlanıyor ve 2024'ün ilk çeyreğinde PC'de erken erişim için yayınlanması planlanıyor, daha sonra PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için tam sürüm olarak çıkması bekleniyor. 1 Mart'ta YouTube ve Twitch'te yayınlanacak "Wicked Inside" kapsamında daha fazla detay paylaşılacak. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.