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    Ori’nin geliştiricilerinden Diablo türüne ilk adım: No Rest for the Wicked

    Ori serisinin arkasındaki Moon Studios tarafından geliştirilen Diablo vari aksiyon RPG’si No Rest for the Wicked, The Game Awards kapsamında gözler önüne serildi.

    Ori’nin geliştiricilerinden yeni oyun: No Rest for the Wicked Tam Boyutta Gör

    Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps'in arkasındaki geliştirici Moon Studios, The Game Awards'da yeni projesini tanıttı. No Rest for the Wicked adındaki bu oyun stüdyonun Diablo türündeki izometrik ARPG'lere ilk adımını temsil ediyor. Ve açıkçası son derece büyüleyici görünüyor.

    Büyüleyici yeni dünya: No Rest for the Wicked

    Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla No Rest for the Wicked, Ori oyunlarından oldukça farklı olsa da yine de bir Moon Studios oyunu olarak tanımlanabilir. Önemli ölçüde dikeylik ve ölçek, gizli hazineler, savaşılacak canavarlar ve çok sayıda görev içeren muhteşem, tablo benzeri bir dünyada geçiyor.

    Ori’nin geliştiricilerinden yeni oyun: No Rest for the Wicked Tam Boyutta Gör
    Oyun 841 yılında Isola Sacra krallığında, kralın vefat ettiği sırada geçiyor. İktidarın halefine geçişi hızla sıkıntılı hale gelerek çatışmaya dönüşürken, aynı zamanda korkunç hastalıklı yaratıklarla kendini gösteren bir veba ada ulusunu vurur. Oyuncular canavarlar ve düşman ordularıyla tek başlarına veya çevrimiçi eşli oyunda üç oyuncuya kadar birlikte savaşabilecek, zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışabilecek veya grubu tamamen ayırarak aynı anda ama tek başlarına maceraya atılabilecekler.

    Kargaşa, güçlü bir dini liderin bölgedeki nüfuzunu genişletmesine neden olurken, uçlardaki gruplar da ellerinden geldiğince kontrolü ele geçirmek için savaşıyor. Öte yandan oyuncular, Cerim adı verilen, büyü ile aşılanmış ve kaderi Pestilence ile savaşmak olan kutsal bir savaşçı rolünde olacak.

    No Rest for the Wicked 2024'te çıkıyor

    No Rest for the Wicked, Private Division tarafından yayınlanıyor ve 2024'ün ilk çeyreğinde PC'de erken erişim için yayınlanması planlanıyor, daha sonra PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için tam sürüm olarak çıkması bekleniyor. 1 Mart'ta YouTube ve Twitch'te yayınlanacak "Wicked Inside" kapsamında daha fazla detay paylaşılacak. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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