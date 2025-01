Tam Boyutta Gör Hello Games’in beğenilen uzay keşif oyunu No Man’s Sky, sınırlarını bir kez daha genişletiyor. Yeni duyurulan Worlds Part II güncellemesi, oyunun evrenine trilyonlarca yeni gezegen ve milyarlarca yeni yıldız sistemi ekleyerek keşif deneyimini daha da büyütüyor. Güncelleme, sadece gezegen eklemekle kalmıyor bazı kritik geliştirmeler ile deneyimi de iyileştirirmeye odaklanıyor.

No Man’s Sky için sınırlar daha da büyüdü

Worlds Part I güncellemesi ile gezegenlere daha fazla detay ve gerçekçilik kazandıran geliştirici ekip, Worlds Part II ile çıtayı çok daha yukarı taşıyor. Yeni güncelleme ile oyuna devasa gaz devleri ekleniyor. En büyük gezegenlerden 10 kat büyük olan gaz devlerini keşfetmek, büyük fırtınalar ve zorlu atmosfer koşulları içerecek.

Ayrıca artık okyanuslar sığ değil, birkaç kilometre derinliğe sahip olabilecek. Ayrıca, gelişmiş aydınlatma sistemi sayesinde su altı keşifleri artık çok daha etkileyici görünecek. Derinlere indikçe ortam daha da karanlık hale gelecek ve keşif deneyimi daha gizemli olacak. Oyun dünyasında artık çok daha büyük dağlar ve benzersiz arazi yapıları bulunacak. Gezegenlerin yüzeylerinin de çok daha çeşitli olacağı belirtiliyor. Güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni uzaylı yaratıklar da olacak.

Osman Gazi oyunu Nintendo Switch konsolunda 1 gün önce eklendi

No Man’s Sky’ın bugüne kadar aldığı sayısız güncelleme gibi Worlds Part II de tüm oyuncular için ücretsiz olacak. Güncelleme hali hazırda indirilebilir durumda. Hello Games kurucu ortağı Sean Murray’e göre, bu özelliklerden bazıları stüdyonun bir sonraki oyunu olan fantastik macera Light No Fire için yaratılan teknolojiden geliyor. Hello Games ayrıca Worlds Part II'nin mevcut hikayeleri ve gizemleri birbirine bağlayan görevler sunduğunu söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni güncelleme No Man's Sky’a trilyonlarca gezegen ekliyor