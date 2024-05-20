Tam Boyutta Gör Xiaomi alt markası Poco, 23 Mayıs’ta büyük bir tanıtım etkinliğine hazırlanıyor. Poco F6 ve Poco F6 Pro akıllı telefonun tanıtılacağını zaten duyurmuştu, şimdi de ilk tabletin tanıtım görseli yayınladı. Aynı lansmanda Poco Pad de tanıtılacak.

Poco F6 Pro'nun tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

POCO, Poco Pad ile tablet pazarına giriş yapacağını resmi olarak sitesi üzerinden duyurdu. 23 Mayıs’ta F6 serisiyle birlikte tanıtılacak ancak cihaz hakkında neredeyse hiçbiri bilgiye sahip değiliz. Tanıtım görselinde “Büyük ekran. Daha büyük oyun deneyimi.” ifadesi yer alıyor.

POCO Pad’in yakın zamanda duyurulan Redmi Pad Pro’nun yeniden markalanmış bir sürümü olacağı öne sürülüyor. Bu, 12 inç ekran boyutunda bir tabletle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Redmi Pad Pro’nun Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8MP arka ve ön kamera, Dolby Atmos dörtlü hoparlör, 10.000 mAh batarya, 5G bağlantı gibi özelliklerini de görebiliriz. Tabii ki kalem ve kılıf gibi aksesuarlar da göreceğiz.

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Büyük ekranlı POCO Pad geliyor: İşte tanıtım tarihi