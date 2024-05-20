Büyük ekranlı POCO Pad geliyor: İşte tanıtım tarihi

POCO, Poco Pad ile tablet pazarına giriş yapacağını resmi olarak sitesi üzerinden duyurdu. 23 Mayıs’ta F6 serisiyle birlikte tanıtılacak ancak cihaz hakkında neredeyse hiçbiri bilgiye sahip değiliz. Tanıtım görselinde “Büyük ekran. Daha büyük oyun deneyimi.” ifadesi yer alıyor.
POCO Pad’in yakın zamanda duyurulan Redmi Pad Pro’nun yeniden markalanmış bir sürümü olacağı öne sürülüyor. Bu, 12 inç ekran boyutunda bir tabletle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Redmi Pad Pro’nun Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8MP arka ve ön kamera, Dolby Atmos dörtlü hoparlör, 10.000 mAh batarya, 5G bağlantı gibi özelliklerini de görebiliriz. Tabii ki kalem ve kılıf gibi aksesuarlar da göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.