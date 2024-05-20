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    Büyük ekranlı POCO Pad geliyor: İşte tanıtım tarihi

    POCO, 23 Mayıs'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonlarını tanıtacak. Poco F6 ve F6 Pro ile birlikte marka ilk kez tablet modelini de tanıtacağını duyurdu.   
    POCO Pad tablet 23 Mayıs Tam Boyutta Gör
    Xiaomi alt markası Poco, 23 Mayıs’ta büyük bir tanıtım etkinliğine hazırlanıyor. Poco F6 ve Poco F6 Pro akıllı telefonun tanıtılacağını zaten duyurmuştu, şimdi de ilk tabletin tanıtım görseli yayınladı. Aynı lansmanda Poco Pad de tanıtılacak.

    POCO, Poco Pad ile tablet pazarına giriş yapacağını resmi olarak sitesi üzerinden duyurdu. 23 Mayıs’ta F6 serisiyle birlikte tanıtılacak ancak cihaz hakkında neredeyse hiçbiri bilgiye sahip değiliz. Tanıtım görselinde “Büyük ekran. Daha büyük oyun deneyimi.” ifadesi yer alıyor.

    POCO Pad’in yakın zamanda duyurulan Redmi Pad Pro’nun yeniden markalanmış bir sürümü olacağı öne sürülüyor. Bu, 12 inç ekran boyutunda bir  tabletle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Redmi Pad Pro’nun Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8MP arka ve ön kamera, Dolby Atmos dörtlü hoparlör, 10.000 mAh batarya, 5G bağlantı gibi özelliklerini de görebiliriz. Tabii ki kalem ve kılıf gibi aksesuarlar da göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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