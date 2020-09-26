Büyüleyici görsellerle Drone fotoğraf yarışması sonuçlandı

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Drone fotoğrafçılığı artık ayrı bir branş haline geldi ve fotoğraf yarışmalarında özel bir kategori ayrılmaya başlandı. Bu yıl Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri yarışmasında Drone fotoğrafçılığı öne çıktı.

Göz alıcı fotoğraflar

Drone kullanmak bazı açılardan fotoğrafçılara büyük bir avantaj sağlıyor. Geçmiş yıllarda Jimmy-Jib veya helikopter gibi ağır ve maliyetli yollarla tepe açılardan fotoğraflar yakalanırdı. Bugün Drone araçları sayesinde fotoğrafçı hem istediği açıları kolayca yakalıyor hem de uzun süre sabit kalabilme imkanı sayesinde nadir manzaralar da elde edebiliyor.

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Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri yarışmasında da en etkileyici fotoğrafların Drone ile çekildiğini söylersek yanlış olmaz. Sadece Drone kategorisinde değil bu yıl ilk kez eklenen COVID-19 Sırasında Yaşam kategorisinde de Drone ile çekilmiş fotoğraflar öne çıktı.

Yarışmada birincilik ödülü ortasında bir köpekbalığı yüzen ve kalp şeklini almış somon sürüsü fotoğrafı ile Avusturalyalı Jim Picot’a gitti. İsrail’de sosyal mesafeli protesto gösterisi, Türkiye’de sosyal mesafeli Cuma namazı, Dubai’de boş sokaklar, İtalya’da sinirli martı, Hindistan’da su içen gergedan gibi pek çok ilginç görsel mevcut. Büyüleyici fotoğraflardan oluşan galeriye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://newatlas.com/photography/gallery-2020-drone-awards-best-aerial-photography/

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