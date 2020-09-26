Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Büyüleyici görsellerle Drone fotoğraf yarışması sonuçlandı

    Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri yarışmasında yer alan Drone kategorisi büyüleyici fotoğraflara ev sahipliği yaptı. Pandeminin yaşama etkisi de net bir şekilde ortaya çıktı.
    2 sa.
    856
    56
    1
    Fotoğraf Makineleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Büyüleyici görsellerle Drone fotoğraf yarışması sonuçlandı
    Tam Boyutta Gör

    Drone fotoğrafçılığı artık ayrı bir branş haline geldi ve fotoğraf yarışmalarında özel bir kategori ayrılmaya başlandı. Bu yıl Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri yarışmasında Drone fotoğrafçılığı öne çıktı.

    Göz alıcı fotoğraflar

    Drone kullanmak bazı açılardan fotoğrafçılara büyük bir avantaj sağlıyor. Geçmiş yıllarda Jimmy-Jib veya helikopter gibi ağır ve maliyetli yollarla tepe açılardan fotoğraflar yakalanırdı. Bugün Drone araçları sayesinde fotoğrafçı hem istediği açıları kolayca yakalıyor hem de uzun süre sabit kalabilme imkanı sayesinde nadir manzaralar da elde edebiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony A7C tam kare makine; içerik üreticilerini hedefliyor

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri yarışmasında da en etkileyici fotoğrafların Drone ile çekildiğini söylersek yanlış olmaz. Sadece Drone kategorisinde değil bu yıl ilk kez eklenen COVID-19 Sırasında Yaşam kategorisinde de Drone ile çekilmiş fotoğraflar öne çıktı.

    Yarışmada birincilik ödülü ortasında bir köpekbalığı yüzen ve kalp şeklini almış somon sürüsü fotoğrafı ile Avusturalyalı Jim Picot’a gitti. İsrail’de sosyal mesafeli protesto gösterisi, Türkiye’de sosyal mesafeli Cuma namazı, Dubai’de boş sokaklar, İtalya’da sinirli martı, Hindistan’da su içen gergedan gibi pek çok ilginç görsel mevcut. Büyüleyici fotoğraflardan oluşan galeriye aşağıdan ulaşabilirsiniz.



    https://newatlas.com/photography/gallery-2020-drone-awards-best-aerial-photography/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 43 dk.
    Böyle haberlere bayılıyorum. Çok güzel görseller oluyor gözümüz gönlümüz açılıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Kılıf çıkartmaları "iPhone 12 mini" ismini onayladı 1 sa. Akıllı telefon fiyatları artıyor: Yılın 2. çeyreğinde %10 artış 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Büyüleyici görsellerle Drone fotoğraf yarışması sonuçlandı Sonraki Apple; Scout FM girişimini satın aldı 4 sa. Google Drive; çöp kutusunda 30 gün bekleyen dosyayı silecek 10 sa. SpaceX'in yeni nesil roket motorundan inanılmaz test görüntüleri (VİDEO) 16 sa. A Total War Saga: TROY – AMAZONS ek paketi, A Total War Saga:TROY sahipleri için ücretsiz oldu 16 sa. Ağır hasta sayısı 1600'ü aştı (25 Eylül koronavirüs tablosu) 17 sa. Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon 18 sa. OPPO Büyük oynuyor "OPPO WATCH 46mm" kutusundan çıkıyor 18 sa. Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı 18 sa. Skoda CEO'su açıkladı: Yeni Fabia 2021'de geliyor 19 sa. Lenovo’dan kamera ve mikrofon entegre monitör 20 sa. RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı 20 sa. Almanya’dan koronavirüse karşı yüksek etkili antikor haberi geldi 21 sa. Amazon Echo Show 10 yüzü size dönük çalışıyor 21 sa. Samsung, Galaxy S20 serisinin kamera performansını iyileştirdi 22 sa. The Boys 2. sezon izlenme rekoru kırdı: Amazon'dan yeni 'spin-off dizisi' geliyor 22 sa. RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi 22 sa. Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor 23 sa. Göklere veda edecek Airbus A380 için verilen son siparişin gövde inşası tamamlandı 23 sa. 465 beygirlik elektrikli Mustang Mach-E GT Avrupa'ya geliyor: İşte özellikleri 1 gün Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Worlds 2020 Fikstürü Yayınlandı!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sony, PS5 Ön Sipariş Kaosu için Özür Diledi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE
    DonanımHaber
    Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 9...
    DonanımHaber
    Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Apple iPhone 7 / iPhone 7 Plus
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız