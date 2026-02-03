Resident Evil Requiem için gerçek aktörlerle çekilen bir fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Resident Evil serisinin ana serisinden çıkacak dokuzuncu oyun olan Resident Evil Requiem, nihayet bu ay oyunseverlerle buluşacak. 27 Şubat'ta çıkacak oyun için meraklı bekleyiş sürerken, Capcom'dan da yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Resident Evil Requiem için son olarak da Maika Monroe gibi Hollywood oyuncularının rol aldığı live-action (animasyon olmayan) bir fragman yayınlandı.

Kısa film tadındaki bu yeni videoda, Maika Monroe'nun hayat verdiği genç kadın ve ufak kızı, 1998'de Raccoon City'de yaşanan dehşete tanıklık ediyor. Resident Evil 2-3 sırasında şehirde neler yaşandığını hatırlatan fragman/kısa film, böylece yeni oyun için de yolu döşemiş oluyor. Çünkü yeni oyun da yıllar önce bu dehşete tanık olmuş bir kadının, yıllar sonra Raccoon City'ye dönmesini konu alıyor.

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak

Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, yıllar sonra yeniden Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. 2003 yapımı Resident Evil Outbreak'ten Alyssa Ashcroft'un kızı olan Grace, bu oyunun tek oynanabilir karakteri olmayacak. Onun yanı sıra, Resident Evil serisinin en sevilen karakterlerinden olan Leon Kennedy de Requiem'de yer alacak. Grace'li bölümler daha korku odaklı ilerlerken, Leon'un hikâyeye dâhil olmasıyla birlikte aksiyon tarafı da öne çıkmaya başlayacak.

Şubat ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 1 hf. önce eklendi

Yeni Resident Evil oyunu iki farklı kamera açısıyla oynanabiliyor. İsteyenler oyunu birinci şahıs gözünden (FPS) oynarken, isteyenler de üçüncü şahıs perspektifini (TPS) kullanabilecek. Capcom, oyuncuların istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapabileceğini söylüyor.

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026’da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Resident Evil Requiem için gerçek aktörlerle fragman çekildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: