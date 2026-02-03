Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resident Evil Requiem için gerçek aktörlerle çekilen bir fragman yayınlandı

    Çok yakında oyunseverlerle buluşacak olan Resident Evil Requiem oyunu için yeni bir fragman daha yayınlandı. Yeni fragman oyun içi görüntüler yerine gerçek oyunculara yer veriyor.

    Resident Evil Requiem Tam Boyutta Gör
    Resident Evil serisinin ana serisinden çıkacak dokuzuncu oyun olan Resident Evil Requiem, nihayet bu ay oyunseverlerle buluşacak. 27 Şubat'ta çıkacak oyun için meraklı bekleyiş sürerken, Capcom'dan da yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Resident Evil Requiem için son olarak da Maika Monroe gibi Hollywood oyuncularının rol aldığı live-action (animasyon olmayan) bir fragman yayınlandı.

    Kısa film tadındaki bu yeni videoda, Maika Monroe'nun hayat verdiği genç kadın ve ufak kızı, 1998'de Raccoon City'de yaşanan dehşete tanıklık ediyor. Resident Evil 2-3 sırasında şehirde neler yaşandığını hatırlatan fragman/kısa film, böylece yeni oyun için de yolu döşemiş oluyor. Çünkü yeni oyun da yıllar önce bu dehşete tanık olmuş bir kadının, yıllar sonra Raccoon City'ye dönmesini konu alıyor. 

    Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak

    Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, yıllar sonra yeniden Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. 2003 yapımı Resident Evil Outbreak'ten Alyssa Ashcroft'un kızı olan Grace, bu oyunun tek oynanabilir karakteri olmayacak. Onun yanı sıra, Resident Evil serisinin en sevilen karakterlerinden olan Leon Kennedy de Requiem'de yer alacak. Grace'li bölümler daha korku odaklı ilerlerken, Leon'un hikâyeye dâhil olmasıyla birlikte aksiyon tarafı da öne çıkmaya başlayacak.

    Yeni Resident Evil oyunu iki farklı kamera açısıyla oynanabiliyor. İsteyenler oyunu birinci şahıs gözünden (FPS) oynarken, isteyenler de üçüncü şahıs perspektifini (TPS) kullanabilecek. Capcom, oyuncuların istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapabileceğini söylüyor.

    Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026’da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    android teyp geri görüş kamerası ayarları 2006 jetta 1.6 düz motor yorumları masterpass plus ısbn sorgulama beyaz eşya depoda bekletme süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum