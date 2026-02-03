Resident Evil Requiem için gerçek aktörlerle çekilen bir fragman yayınlandı

Kısa film tadındaki bu yeni videoda, Maika Monroe'nun hayat verdiği genç kadın ve ufak kızı, 1998'de Raccoon City'de yaşanan dehşete tanıklık ediyor. Resident Evil 2-3 sırasında şehirde neler yaşandığını hatırlatan fragman/kısa film, böylece yeni oyun için de yolu döşemiş oluyor. Çünkü yeni oyun da yıllar önce bu dehşete tanık olmuş bir kadının, yıllar sonra Raccoon City'ye dönmesini konu alıyor.
Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak
Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, yıllar sonra yeniden Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. 2003 yapımı Resident Evil Outbreak'ten Alyssa Ashcroft'un kızı olan Grace, bu oyunun tek oynanabilir karakteri olmayacak. Onun yanı sıra, Resident Evil serisinin en sevilen karakterlerinden olan Leon Kennedy de Requiem'de yer alacak. Grace'li bölümler daha korku odaklı ilerlerken, Leon'un hikâyeye dâhil olmasıyla birlikte aksiyon tarafı da öne çıkmaya başlayacak.
Yeni Resident Evil oyunu iki farklı kamera açısıyla oynanabiliyor. İsteyenler oyunu birinci şahıs gözünden (FPS) oynarken, isteyenler de üçüncü şahıs perspektifini (TPS) kullanabilecek. Capcom, oyuncuların istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapabileceğini söylüyor.
Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.