Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı

İç mekan
Haberimizin konusu iç mekan olduğu için önceliği bu kısma verelim. Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan yaşam alanındaki döşemelerin açık renkli tercih edilmesi de alanın daha ferah ve aydınlık görünmesini sağlamış. Koltuklarda delikli deri döşemelerin tercih edildiği kabindeki konsol ve kapı panellerinde ise üç farklı renkten oluşan katmanlı bir yapı kullanılmış.
Sürücünün önündeki üç kollu direksiyon simidinin Song L'i oldukça premium gösterdiğini söylemek mümkün. Hemen arkada ise üreticinin diğer yeni modellerinde olduğu gibi konsola gömülü olmayan, tablet ekran şeklinde bir dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Ortadaki büyük multimedya ekranına Türkiye'de yakından baktığımız modellerden aşinayız. Hatırlanacağı üzere bu ekran tek tuşla dikey veya yatay şekle döndürülebiliyor.
BYD Song L'in koltukları oldukça konforlu görünüyor. Ön koltuklar entegre başlıklara ve büyük yanal desteklere sahip. Ayrıca, görsellere bakılırsa ön koltuklar elektrikli olarak ayarlanabilme ve bel desteği özelliğine sahip. Ön yolcu koltuğunun yan tarafında, arkadaki yolcunun rahatçe erişebileceği yön düğmeleri bulunuyor. Böylece arkadaki kişi ön koltuğun pozisyonunu dilediği gibi elektrikli olarak ayarlayabiliyor.
Dış tasarım ve motor seçenekleri
BYD'nin yeni modeli, tek motor (arkadan itiş) ve ya çift motor (dört tekerlekten çekiş) olarak tercih edilebiliyor. Markanın kendi geliştirdiği akıllı gövde kontrol sistemi DiSus'un da bulunduğu otomobilde 150 kW ve 230 kW güç seçenekleri mevcut. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan Song L, 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. 71 kWsa veya 87 kWsa Blade batarya ile tercih edilebilen model versiyona göre 550, 600 veya 662 km sürüş menzili sunuyor.
Yıl bitmeden Çin'de satışa sunulması planlanan BYD Song L'in fiyatının 250.000 Yuan (950 bin TL) civarında olması bekleniyor.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.