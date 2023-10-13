Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Kasım ayı itibarıyla Atto 3 modeliyle Türkiye'de satışa başlayacak olan BYD, yeni modeli Song L'in resmi iç mekan görsellerini paylaştı. Çinli üreticinin diğer modelleri gibi kendine özgü bir tasarımla gelen coupe-SUV formundaki BYD Song L'in yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

İç mekan

Haberimizin konusu iç mekan olduğu için önceliği bu kısma verelim. Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan yaşam alanındaki döşemelerin açık renkli tercih edilmesi de alanın daha ferah ve aydınlık görünmesini sağlamış. Koltuklarda delikli deri döşemelerin tercih edildiği kabindeki konsol ve kapı panellerinde ise üç farklı renkten oluşan katmanlı bir yapı kullanılmış.

Sürücünün önündeki üç kollu direksiyon simidinin Song L'i oldukça premium gösterdiğini söylemek mümkün. Hemen arkada ise üreticinin diğer yeni modellerinde olduğu gibi konsola gömülü olmayan, tablet ekran şeklinde bir dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Ortadaki büyük multimedya ekranına Türkiye'de yakından baktığımız modellerden aşinayız. Hatırlanacağı üzere bu ekran tek tuşla dikey veya yatay şekle döndürülebiliyor.

Tam Boyutta Gör Konsolun kenarlarında dikey şekilde konumlandırılmış havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Orta konsoldaki ızgaralar da aynı şekle sahip fakat daha küçük. Ayrıca yan yana sıralanmış olmaları da burada ilginç bir görüntü oluşturmuş. Hemen alt tarafta kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, elmas kesim detaylara sahip vites seçici ve etrafında toplanan fiziksel düğmeler dikkat çekiyor. 12V güç ve USB çıkışları ise iki katmanlı konsolun alt tarafına konumlandırılmış.

BYD Song L'in koltukları oldukça konforlu görünüyor. Ön koltuklar entegre başlıklara ve büyük yanal desteklere sahip. Ayrıca, görsellere bakılırsa ön koltuklar elektrikli olarak ayarlanabilme ve bel desteği özelliğine sahip. Ön yolcu koltuğunun yan tarafında, arkadaki yolcunun rahatçe erişebileceği yön düğmeleri bulunuyor. Böylece arkadaki kişi ön koltuğun pozisyonunu dilediği gibi elektrikli olarak ayarlayabiliyor.

Dış tasarım ve motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör BYD Song L, markanın e-platform 3.0 mimarisini kullanan bir orta sınıf SUV olarak 4840 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1560 mm yüksekliğe ve 2930 mm aks mesafesine sahip. Fastback stili nedeniyle tavan arkaya doğru fazla eğim kazansa da cam tavan durumu kurtarıyor. Tasarım oldukça dinamik, öndeki LED farlarla birlikte ön paneli de saran aydınlatmalar farklı bir ışık imzası oluşturuyor. Arkada bulunan aktif spoyler ise otomobilin en dikkat çekici özelliklerinden.

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BYD'nin yeni modeli, tek motor (arkadan itiş) ve ya çift motor (dört tekerlekten çekiş) olarak tercih edilebiliyor. Markanın kendi geliştirdiği akıllı gövde kontrol sistemi DiSus'un da bulunduğu otomobilde 150 kW ve 230 kW güç seçenekleri mevcut. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan Song L, 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. 71 kWsa veya 87 kWsa Blade batarya ile tercih edilebilen model versiyona göre 550, 600 veya 662 km sürüş menzili sunuyor.

Yıl bitmeden Çin'de satışa sunulması planlanan BYD Song L'in fiyatının 250.000 Yuan (950 bin TL) civarında olması bekleniyor.

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Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı