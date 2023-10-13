Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı

    Yıl bitmeden Çin'de satışa sunulması planlanan yeni BYD Song L, fastback stili gövde tasarımı, aktif arka spoyleri ve minimalist tasarımla kaliteli malzemeleri birleştiren iç mekanıyla dikkat çekiyor.
    Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı itibarıyla Atto 3 modeliyle Türkiye'de satışa başlayacak olan BYD, yeni modeli Song L'in resmi iç mekan görsellerini paylaştı. Çinli üreticinin diğer modelleri gibi kendine özgü bir tasarımla gelen coupe-SUV formundaki BYD Song L'in yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

    İç mekan

    Haberimizin konusu iç mekan olduğu için önceliği bu kısma verelim. Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan yaşam alanındaki döşemelerin açık renkli tercih edilmesi de alanın daha ferah ve aydınlık görünmesini sağlamış. Koltuklarda delikli deri döşemelerin tercih edildiği kabindeki konsol ve kapı panellerinde ise üç farklı renkten oluşan katmanlı bir yapı kullanılmış.

    Sürücünün önündeki üç kollu direksiyon simidinin Song L'i oldukça premium gösterdiğini söylemek mümkün. Hemen arkada ise üreticinin diğer yeni modellerinde olduğu gibi konsola gömülü olmayan, tablet ekran şeklinde bir dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Ortadaki büyük multimedya ekranına Türkiye'de yakından baktığımız modellerden aşinayız. Hatırlanacağı üzere bu ekran tek tuşla dikey veya yatay şekle döndürülebiliyor.

    Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Konsolun kenarlarında dikey şekilde konumlandırılmış havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Orta konsoldaki ızgaralar da aynı şekle sahip fakat daha küçük. Ayrıca yan yana sıralanmış olmaları da burada ilginç bir görüntü oluşturmuş. Hemen alt tarafta kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, elmas kesim detaylara sahip vites seçici ve etrafında toplanan fiziksel düğmeler dikkat çekiyor. 12V güç ve USB çıkışları ise iki katmanlı konsolun alt tarafına konumlandırılmış.

    BYD Song L'in koltukları oldukça konforlu görünüyor. Ön koltuklar entegre başlıklara ve büyük yanal desteklere sahip. Ayrıca, görsellere bakılırsa ön koltuklar elektrikli olarak ayarlanabilme ve bel desteği özelliğine sahip. Ön yolcu koltuğunun yan tarafında, arkadaki yolcunun rahatçe erişebileceği yön düğmeleri bulunuyor. Böylece arkadaki kişi ön koltuğun pozisyonunu dilediği gibi elektrikli olarak ayarlayabiliyor.

    Dış tasarım ve motor seçenekleri

    Yeni BYD Song L'in resmi iç mekan görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    BYD Song L, markanın e-platform 3.0 mimarisini kullanan bir orta sınıf SUV olarak 4840 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1560 mm yüksekliğe ve 2930 mm aks mesafesine sahip. Fastback stili nedeniyle tavan arkaya doğru fazla eğim kazansa da cam tavan durumu kurtarıyor. Tasarım oldukça dinamik, öndeki LED farlarla birlikte ön paneli de saran aydınlatmalar farklı bir ışık imzası oluşturuyor. Arkada bulunan aktif spoyler ise otomobilin en dikkat çekici özelliklerinden.

    BYD'nin yeni modeli, tek motor (arkadan itiş) ve ya çift motor (dört tekerlekten çekiş) olarak tercih edilebiliyor. Markanın kendi geliştirdiği akıllı gövde kontrol sistemi DiSus'un da bulunduğu otomobilde 150 kW ve 230 kW güç seçenekleri mevcut. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan Song L, 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. 71 kWsa veya 87 kWsa Blade batarya ile tercih edilebilen model versiyona göre 550, 600 veya 662 km sürüş menzili sunuyor.

    Yıl bitmeden Çin'de satışa sunulması planlanan BYD Song L'in fiyatının 250.000 Yuan (950 bin TL) civarında olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara ppf kaplama bağış yoluyla tapu devri bozulur mu yurt dışı telefon başka hat kullanımı yanlışlıkla benzin içmek arabam yağ yakmıyor ama yağ eksiltiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız