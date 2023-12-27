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    BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için lisans aldı

    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, otonom sürüş testlerinden yeni bir aşama kaydetti. Şirket, Çin'deki otoyollarda seviye 3 (L3) otonom sürüş testleri yapmak için gerekli izinleri aldı.
    BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için lisans aldı Tam Boyutta Gör
    Seviye 3 otonom sürü, yarı otonom sürüş teknolojilerinin son seviyesi olarak görülüyor. Bu seviye, günümüzde pek çok araçta yaygın olarak sunulan seviye 2 otonom sürüşten daha gelişmiş olmasına rağmen hala belirli durum ve sürelerde sürücü müdahalesi gerektiriyor. Bir araç için tam otonom özelliğinden bahsedebilmek için seviye 5 olması gerekiyor.

    BYD, kurulduğundan beri yazılımdan çok donanıma önem veren bir üretici oldu. Bu nedenle otomobillerinin iç mekanında bir sürü ekran yerine bolca fiziksel düğme bulunan, gelişmiş sürüş asistan teknolojileri yerine kaliteli bir batarya ve rekabetçi fiyata önem veren bir markaydı.

    Ancak bu durum son zamanlarda değişti. YangWang gibi premium markalar kuran BYD, kabuğunu kırıp otonom sürüş teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı. Şirket bunun için Çinli teknoloji devi Baidu ve Horizon Robotics ile iş birliği yaparak otonom sürüş sistemleri geliştirmeye başladı.

    Elbette BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için izne sahip olan tek üretici değil. BMW, Mercedes-Benz gibi yabancı üreticiler de dahil olmak üzere Avatr ve SAIC bünyesindeki IM Motors gibi markaların da izinleri bulunuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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