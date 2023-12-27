BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için lisans aldı

BYD, kurulduğundan beri yazılımdan çok donanıma önem veren bir üretici oldu. Bu nedenle otomobillerinin iç mekanında bir sürü ekran yerine bolca fiziksel düğme bulunan, gelişmiş sürüş asistan teknolojileri yerine kaliteli bir batarya ve rekabetçi fiyata önem veren bir markaydı.
Ancak bu durum son zamanlarda değişti. YangWang gibi premium markalar kuran BYD, kabuğunu kırıp otonom sürüş teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı. Şirket bunun için Çinli teknoloji devi Baidu ve Horizon Robotics ile iş birliği yaparak otonom sürüş sistemleri geliştirmeye başladı.
Elbette BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için izne sahip olan tek üretici değil. BMW, Mercedes-Benz gibi yabancı üreticiler de dahil olmak üzere Avatr ve SAIC bünyesindeki IM Motors gibi markaların da izinleri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.