Tam Boyutta Gör Seviye 3 otonom sürü, yarı otonom sürüş teknolojilerinin son seviyesi olarak görülüyor. Bu seviye, günümüzde pek çok araçta yaygın olarak sunulan seviye 2 otonom sürüşten daha gelişmiş olmasına rağmen hala belirli durum ve sürelerde sürücü müdahalesi gerektiriyor. Bir araç için tam otonom özelliğinden bahsedebilmek için seviye 5 olması gerekiyor.

BYD, kurulduğundan beri yazılımdan çok donanıma önem veren bir üretici oldu. Bu nedenle otomobillerinin iç mekanında bir sürü ekran yerine bolca fiziksel düğme bulunan, gelişmiş sürüş asistan teknolojileri yerine kaliteli bir batarya ve rekabetçi fiyata önem veren bir markaydı.

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Ancak bu durum son zamanlarda değişti. YangWang gibi premium markalar kuran BYD, kabuğunu kırıp otonom sürüş teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı. Şirket bunun için Çinli teknoloji devi Baidu ve Horizon Robotics ile iş birliği yaparak otonom sürüş sistemleri geliştirmeye başladı.

Elbette BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için izne sahip olan tek üretici değil. BMW, Mercedes-Benz gibi yabancı üreticiler de dahil olmak üzere Avatr ve SAIC bünyesindeki IM Motors gibi markaların da izinleri bulunuyor.

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BYD, Çin'de seviye 3 otonom sürüş testleri için lisans aldı