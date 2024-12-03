Çinli SAIC’ten dünyanın ilk magnezyum alaşımlı elektrik motoru

Magnezyum ile motorlar hafifliyor
Şirket tarafından yarı katı işleme tekniğini benimseyen dünyanın ilk seri üretim magnezyum alaşımlı gövdesi olarak lanse edilen motor, AZ91D magnezyum alaşımından üretiliyor ve sadece 13,7 kg ağırlığa sahip. SAIC Motor R&D İnovasyon Merkezi Tahrik Sistemi Donanım Departmanı İcra Direktörü Wang Jian, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu ürünün SAIC Motor'un hafif ve çevre dostu çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.
Geleneksel yüksek basınçlı döküm tekniklerine kıyasla, yarı-katı işleme tekniği malzemenin akışkanlığını kontrol altında tutarak daha homojen ve ince yapılı küresel fazlar oluşturuyor. Bu, döküm kalitesini artırırken mekanik özellikleri, uzama oranını ve yoğunluğu önemli ölçüde iyileştiriyor. SAIC, bu üretimi gerçekleştirmek için Yizumi firmasının "thixomolding" teknolojisini ve ekipmanlarını kullandı. SAIC’in gelecek yıldan itibaren bu teknoloji markalarında kullanması bekleniyor.Kaynakça https://autonews.gasgoo.com/china_news/70035272.html https://www.yizumi.com/news/product/t94/tms-20241129 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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