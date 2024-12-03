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    Çinli SAIC’ten dünyanın ilk magnezyum alaşımlı elektrik motoru

    Türkiye’de faaliyet gösteren MG’nin de sahibi olan Çinli otomotiv devi SAIC Motor, elektrikli araçlar için dünyanın magnezyum alaşımlı elektrik motorunu resmen tanıttı.
    Çinli SAIC’ten dünyanın ilk magnezyum alaşımlı elektrik motoru Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticileri Ar-Ge faaliyetleri ile otomotiv dünyasına yeni teknolojiler getirmeye devam ediyor. SAIC Motor, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk yarı-katı işleme tekniğiyle üretilmiş magnezyum alaşımlı gövdeye sahip ikinci nesil elektrik motorunu tanıttı. Motor tertibatı gövdesinde magnezyumun kullanılmasının başlıca nedeni ise alüminyuma göre ciddi bir ağırlık tasarrufuna izin vermesi.

    Magnezyum ile motorlar hafifliyor

    Şirket tarafından yarı katı işleme tekniğini benimseyen dünyanın ilk seri üretim magnezyum alaşımlı gövdesi olarak lanse edilen motor, AZ91D magnezyum alaşımından üretiliyor ve sadece 13,7 kg ağırlığa sahip. SAIC Motor R&D İnovasyon Merkezi Tahrik Sistemi Donanım Departmanı İcra Direktörü Wang Jian, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu ürünün SAIC Motor'un hafif ve çevre dostu çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

    Çinli SAIC’ten dünyanın ilk magnezyum alaşımlı elektrik motoru Tam Boyutta Gör
    Yarı-katı işleme tekniğinin, magnezyum alaşımlarının işlenmesindeki temel zorlukları çözerek malzemenin mukavemetini, esnekliğini ve korozyon direncini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı. Bu yenilik sayesinde, magnezyum alaşımlarının geniş ölçekli üretimi artık yeni nesil enerji araçları (NEV) sektöründe mümkün hale geliyor. Ayrıca bu yenilik, Çin'in küresel magnezyum malzeme araştırma ve uygulamalarındaki liderliğini pekiştirecek ve magnezyum alaşımı endüstri zincirinin gelişimini destekleyecek.

    Geleneksel yüksek basınçlı döküm tekniklerine kıyasla, yarı-katı işleme tekniği malzemenin akışkanlığını kontrol altında tutarak daha homojen ve ince yapılı küresel fazlar oluşturuyor. Bu, döküm kalitesini artırırken mekanik özellikleri, uzama oranını ve yoğunluğu önemli ölçüde iyileştiriyor. SAIC, bu üretimi gerçekleştirmek için Yizumi firmasının "thixomolding" teknolojisini ve ekipmanlarını kullandı. SAIC’in gelecek yıldan itibaren bu teknoloji markalarında kullanması bekleniyor.

    Kaynakça https://autonews.gasgoo.com/china_news/70035272.html https://www.yizumi.com/news/product/t94/tms-20241129
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