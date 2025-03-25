Çinli BYD’nin geliri ilk defa Tesla’yı geride bıraktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 2024 yılında satış gelirlerinde 100 milyar doları aşarak Amerikalı rakibi Tesla’yı geride bıraktı. Tesla, uzun yıllar süren büyüme serisinin ardından ilk kez geçtiğimiz yıl düşüşü yaşarken, BYD hem satış rakamlarında hem de yenilikçi teknolojilerde dikkat çekici bir performans sergileyerek hızlı büyümesini sürdürmüştü.

BYD’nin satışları 100 milyar doları geçti

BYD’nin yayımladığı finansal rapora göre, şirket 2024 yılında 107 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu rakam, aynı dönemde 97,7 milyar dolar gelir elde eden Tesla’yı net bir şekilde geride bıraktı. Öte yandan gelir ile kârlılık arasında önemli farklar var. Tesla, halen net kâr noktasında rakibinden ileride. BYD'nin 5,5 milyar dolarlık kârı, Tesla'nın 7,1 milyar dolarlık kârının gerisinde kaldı, ancak hızla yaklaşıyor.

Araç teslimatlarında da BYD önemli bir fark yarattı; şirket, 4,27 milyon hibrit ve elektrikli araç teslim ederken Tesla, yalnızca 1,79 milyon elektrikli araç sattı. BYD’nin güçlü performansı, şirketin borsadaki değerine de yansıdı. BYD’nin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 55 oranında değer kazanırken, Tesla’nın hisseleri aynı dönemde yüzde 32 oranında değer kaybetti.

BYD, yeni elektrikli sedan modeli Qin L'yi Çin'de satışa sundu 1 gün önce eklendi

Tesla’nın piyasa değeri, tüm olumsuzluklara rağmen hala etkileyici seviyelerde. Bloomberg verilerine göre Tesla, yaklaşık 800 milyar dolarlık piyasa değerine sahipken, BYD’nin değeri 157 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Tesla için sıkıntılar bitmiş değil. CEO Elon Musk’a yönelik artan tepkiler, şirketin imajını zedeliyor. Ayrıca rakiplerinden teknolojik olarak geride kalmaya başlayan ve ürün yelpazesi olarak eskiyen modeller tüketicileri uzaklaştırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli BYD’nin geliri ilk defa Tesla’yı geride bıraktı