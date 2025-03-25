Çinli BYD’nin geliri ilk defa Tesla’yı geride bıraktı

BYD’nin satışları 100 milyar doları geçti
BYD’nin yayımladığı finansal rapora göre, şirket 2024 yılında 107 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu rakam, aynı dönemde 97,7 milyar dolar gelir elde eden Tesla’yı net bir şekilde geride bıraktı. Öte yandan gelir ile kârlılık arasında önemli farklar var. Tesla, halen net kâr noktasında rakibinden ileride. BYD'nin 5,5 milyar dolarlık kârı, Tesla'nın 7,1 milyar dolarlık kârının gerisinde kaldı, ancak hızla yaklaşıyor.
Araç teslimatlarında da BYD önemli bir fark yarattı; şirket, 4,27 milyon hibrit ve elektrikli araç teslim ederken Tesla, yalnızca 1,79 milyon elektrikli araç sattı. BYD’nin güçlü performansı, şirketin borsadaki değerine de yansıdı. BYD’nin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 55 oranında değer kazanırken, Tesla’nın hisseleri aynı dönemde yüzde 32 oranında değer kaybetti.
Tesla’nın piyasa değeri, tüm olumsuzluklara rağmen hala etkileyici seviyelerde. Bloomberg verilerine göre Tesla, yaklaşık 800 milyar dolarlık piyasa değerine sahipken, BYD’nin değeri 157 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Tesla için sıkıntılar bitmiş değil. CEO Elon Musk’a yönelik artan tepkiler, şirketin imajını zedeliyor. Ayrıca rakiplerinden teknolojik olarak geride kalmaya başlayan ve ürün yelpazesi olarak eskiyen modeller tüketicileri uzaklaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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