BYD Seal 06 GT'nin resmi görselleri paylaşıldı

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Çinli BYD, yeni elektrikli hatchback modeli Seal 06 GT'nin resmi görsellerini paylaştı. Ocean M konseptinin seri üretim versiyonu olan modelin Çin'de 21 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

BYD Seal 06 GT, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni BYD Seal 06 GT'nin tasarımı büyük oranda konsept versiyona benziyor ancak elbette ufak değişiklikler yapılmış. Örneğin; sütunlar ve çamurluk uçları siyah renkte değil gövdeyle aynı renkte tasarlanmış. Tamponun alt kısmındaki hava girişleri yeniden tasarlanmış ve büyük ön splitter kaybolmuş. Arkada ise konseptteki büyük arka kanat ve difüzör yerine daha mütevazı parçalar tercih edilmiş.

Seal 06 GT, BYD'nin e-Platform 3.0 Evo mimarisi üzerine inşa edilmiş. 4630 mm uzunluğa sahip olan modelin aks mesafesi de 2820 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda, Volkswagen ID.3 ve MG4 gibi rakiplerinden biraz daha büyük bir gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Markanın kendi ürün gamında ise Dolphin ile Seal Sedan arasındak konumlandırabiliriz.

Tam Boyutta Gör Otomobilin iç mekanındaki tasarım fazlasıyla tanıdık. Çift renkli temanın hakim olduğu alanda üç kollu direksiyon simidi, tablet ekran şeklinde konsola tutturulan dijital gösterge paneli ve yatay/dikey olarak döndürülebilen büyük multimedya ekranı görev yapıyor. Orta konsolda ise vites seçici etrafındaki yuvarlak alanda toplanan mekanik düğmeler, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve geniş bir depolama alanı göze çarpıyor.

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BYD Seal 06 GT, tek motorlu arkadan itişli veya çift motorlu AWD olarak satın alınabilecek. Marka tarafından resmi veriler açıklanmadı ancak Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının resmi internet sitesine göre tek motorlu versiyon 160 kW, çift motorlu versiyon ise 310 kW maksimum güç üretecek.

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İşte Çinli BYD'nin yeni modeli Seal 06 GT!