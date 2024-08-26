BYD Seal 06 GT'nin resmi görselleri paylaşıldı

Çinli BYD, yeni elektrikli hatchback modeli Seal 06 GT'nin resmi görsellerini paylaştı. Ocean M konseptinin seri üretim versiyonu olan modelin Çin'de 21 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.
BYD Seal 06 GT, özellikleriyle neler sunuyor❓
Seal 06 GT, BYD'nin e-Platform 3.0 Evo mimarisi üzerine inşa edilmiş. 4630 mm uzunluğa sahip olan modelin aks mesafesi de 2820 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda, Volkswagen ID.3 ve MG4 gibi rakiplerinden biraz daha büyük bir gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Markanın kendi ürün gamında ise Dolphin ile Seal Sedan arasındak konumlandırabiliriz.
BYD Seal 06 GT, tek motorlu arkadan itişli veya çift motorlu AWD olarak satın alınabilecek. Marka tarafından resmi veriler açıklanmadı ancak Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının resmi internet sitesine göre tek motorlu versiyon 160 kW, çift motorlu versiyon ise 310 kW maksimum güç üretecek.
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.