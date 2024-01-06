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    Anlık Bildirim

    BYD, ilk sodyum iyon batarya fabrikasının temelini attı

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, bu hafta ilk sodyum iyon pil tesisinin temelini attı. BYD'nin 1,4 milyar dolar yatırım yapacağı fabrika yıllık 30 GWh kapasiteye sahip olacak.
    BYD, ilk sodyum iyon batarya fabrikasının temelini attı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, bu hafta ilk sodyum iyon pil tesisinin temelini attı. BYD'nin 1,4 milyar dolar yatırım yapacağı fabrika yıllık 30 GWh kapasiteye sahip olacak.

    Geçtiğimiz günlerde BYD Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi haline gelmişti. BYD aynı zamanda dünyanın önde gelen pil üreticilerinden biri. Lityum iyon piller şu anda araçlarda en çok tercih edilen bataryalar olmasına rağmen şirketler daha düşük maliyet ile daha fazla menzil, daha hızlı şarj ve daha az hammadde kullanımı sağlayacak pil teknolojileri arayışında.

    BYD'nin Blade bataryaları, Tesla, Hyundai, Toyota ve Ford gibi diğer otomobil üreticilerinin araçlarına güç sağlıyor. Blade bataryalar, BYD'nin batarya iştiraki FinDreams tarafından tasarlanıp üretilen lityum demir fosfat (LFP) tipinde bataryalar.

    Geçtiğimiz Haziran ayında şirket, portföyünü sodyum iyon bataryalara genişletmek için Huaihai Holding Grubu ile ortak girişimini kurdu. İki şirket, Kasım ayında Xuzhou'da ilk BYD sodyum iyon pil tesisini kurmak üzere anlaştı. Ortak girişim, dünyanın en büyük sodyum pil tedarikçisi olmayı hedefliyor.

    Lityuma göre ucuz alternatif

    Sodyum iyon piller, lityuma göre daha ucuz bir alternatif sunuyor ancak daha düşük enerji yoğunluğuna sahipler. Dolayısıyla yüksek enerji yoğunluğuna ihtiyaç duymayan düşük maliyetli küçük arabalarda veya iki tekerlekli araçlar için kullanışlı bir pil türü.

    BYD, ilk sodyum iyon batarya fabrikasının temelini attı Tam Boyutta Gör
    Daha önce BYD'nin sodyum iyon pil üretimine 2023'te başlayacağı ve BYD Seagull'ın yeni teknolojiyi kullanan ilk elektrikli araç olacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak Seagull Nisan ayında LFP Blade batarya ile tanıtıldı.

    Haber, JAC Group'un Volkswagen tarafından desteklenen yeni bir elektrikli araç markası olan YiWei'nin ilk sodyum iyon bataryayla çalışan aracını üretmeye başlamasının ardından geldi. İlk model geçen hafta üretim hattından çıktı ve teslimatların bu ay başlaması bekleniyor. Yiwei Tech Başkanı Xia Shunli, sodyum iyon bataryaların elektrikli araçların kitlelere yayılmasını teşvik eden düşük maliyetli bir çözüm olacağını söylüyor.

    Batarya devi CATL de Nisan ayında Chery Auto'nun iCar markasının, şirketin sodyum iyon pillerini kullanan ilk marka olacağını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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