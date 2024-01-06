BYD, ilk sodyum iyon batarya fabrikasının temelini attı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, bu hafta ilk sodyum iyon pil tesisinin temelini attı. BYD'nin 1,4 milyar dolar yatırım yapacağı fabrika yıllık 30 GWh kapasiteye sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde BYD Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi haline gelmişti. BYD aynı zamanda dünyanın önde gelen pil üreticilerinden biri. Lityum iyon piller şu anda araçlarda en çok tercih edilen bataryalar olmasına rağmen şirketler daha düşük maliyet ile daha fazla menzil, daha hızlı şarj ve daha az hammadde kullanımı sağlayacak pil teknolojileri arayışında.

BYD'nin Blade bataryaları, Tesla, Hyundai, Toyota ve Ford gibi diğer otomobil üreticilerinin araçlarına güç sağlıyor. Blade bataryalar, BYD'nin batarya iştiraki FinDreams tarafından tasarlanıp üretilen lityum demir fosfat (LFP) tipinde bataryalar.

Geçtiğimiz Haziran ayında şirket, portföyünü sodyum iyon bataryalara genişletmek için Huaihai Holding Grubu ile ortak girişimini kurdu. İki şirket, Kasım ayında Xuzhou'da ilk BYD sodyum iyon pil tesisini kurmak üzere anlaştı. Ortak girişim, dünyanın en büyük sodyum pil tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Lityuma göre ucuz alternatif

Sodyum iyon piller, lityuma göre daha ucuz bir alternatif sunuyor ancak daha düşük enerji yoğunluğuna sahipler. Dolayısıyla yüksek enerji yoğunluğuna ihtiyaç duymayan düşük maliyetli küçük arabalarda veya iki tekerlekli araçlar için kullanışlı bir pil türü.

Tam Boyutta Gör Daha önce BYD'nin sodyum iyon pil üretimine 2023'te başlayacağı ve BYD Seagull'ın yeni teknolojiyi kullanan ilk elektrikli araç olacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak Seagull Nisan ayında LFP Blade batarya ile tanıtıldı.

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Haber, JAC Group'un Volkswagen tarafından desteklenen yeni bir elektrikli araç markası olan YiWei'nin ilk sodyum iyon bataryayla çalışan aracını üretmeye başlamasının ardından geldi. İlk model geçen hafta üretim hattından çıktı ve teslimatların bu ay başlaması bekleniyor. Yiwei Tech Başkanı Xia Shunli, sodyum iyon bataryaların elektrikli araçların kitlelere yayılmasını teşvik eden düşük maliyetli bir çözüm olacağını söylüyor.

Batarya devi CATL de Nisan ayında Chery Auto'nun iCar markasının, şirketin sodyum iyon pillerini kullanan ilk marka olacağını açıkladı.

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BYD, ilk sodyum iyon batarya fabrikasının temelini attı