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    BYD, yolda giderken motoru düşen aracı hakkında açıklama yaptı

    Bir BYD Tang modelinin motoru altında sarkar hâlde yol aldığını gösteren video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başta sessiz kalan BYD, sessizliğini bozdu ve konuya açıklık getirdi.

    [youtube=https://www.youtube.com/channel/UC1Erup_mVRmzUxfSD1njMNQ]

    Geçtiğimiz hafta otomotiv dünyasında en çok konuşulan konulardan biri de yolda giderken motoru düşen BYD oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, yağmurlu bir yolda giden bir BYD Tang'in motora benzeyen bir parçasının koptuğu görülüyordu. Araç buna rağmen yoluna devam ediyordu ama pek çok kişi bunu aracın hibrit olmasına bağladı. Elbette kopan parçaya dair farklı yorumlar da ortaya çıktı ama BYD çıkıp bir açıklama yapmadığı için tüm bunlar spekülasyon olarak kaldı.

    BYD: Araç Alttan Çok Sert Darbe Almış

    Neyse ki BYD birkaç gün gecikmeli de olsa sessizliğini bozdu. Şirket, söz konusu videonun hızla yayılmasının ardından bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. BYD, aracın alttan sert bir darbe aldığını, görüntüdeki parçanın da bu darbe sonucu koptuğunu söylüyor.

    Sel sırasında yolda ilerleyen aracın, suya batmış hâlde ilerlerken suyun dibindeki sert bir cisime çarptığını  söyleyen şirket, parçanın bu darbeye bağlı olarak koptuğunu, herhangi bir üretim hatasının ise söz konusunu olmadığını belirtti.

    BYD müşteri hizmetleri tarafından paylaşılan bilgilere göre aracın çalışma verileri ve bağlantı noktalarındaki hasar izleri de bu açıklamayı destekliyor. İncelemeler, arka elektrik motorunun, çarpma sonucunda yerinden koptuğunu gösteriyor.

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    eminönü otopark hardcore leveling warrior oku kronen söhne hiçbir işim rast gitmiyor büyü mu var teli kopan kaput nasıl açılır

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