Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, rekor kıran Ağustos ayının ardından yıl başından bu yana 1 milyon elektrikli otomobil satış rakamını aşmayı başardı.

Geçtiğimiz seneye göre elektrikli satışları %12 arttı

Geçtiğimiz ay 145.627 tamamen elektrikli araç satan BYD, şarj edilebilir hibritlerle beraber 373.082 adet yeni enerjili araç (NEV) satışı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana satılan tamamen elektrikli araç sayısı ise geçtiğimiz seneye göre %12 artarak 1.004.623 adede ulaştı.

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Şarj edilebilir hibritler, Ağustos 2023'e kıyasla %73 artışla 222.384 adet satılarak büyümenin çoğunu oluşturdu. BYD, Ağustos 2024'e kadar 1,3 milyondan fazla şarj edilebilir hibrit araç satmayı başardı. Bu rakam, geçtiğimiz seneye göe %43 daha fazla.

BYD'nin yurtdışı satışları ise yıllık bazda %26 ve Temmuz ayına kıyasla %5 artışla 31.451'e ulaştı. Şirketin yıl başından bu yana yurtdışı satış miktarı ise 265.000 adet oldu. Yurtdışında yeni pazarlara açılan BYD'nin satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

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BYD'nin bu yılki elektrikli otomobil satışları 1 milyonu geçti