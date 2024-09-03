BYD'nin bu yılki elektrikli otomobil satışları 1 milyonu geçti

Geçtiğimiz seneye göre elektrikli satışları %12 arttı
Geçtiğimiz ay 145.627 tamamen elektrikli araç satan BYD, şarj edilebilir hibritlerle beraber 373.082 adet yeni enerjili araç (NEV) satışı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana satılan tamamen elektrikli araç sayısı ise geçtiğimiz seneye göre %12 artarak 1.004.623 adede ulaştı.
Şarj edilebilir hibritler, Ağustos 2023'e kıyasla %73 artışla 222.384 adet satılarak büyümenin çoğunu oluşturdu. BYD, Ağustos 2024'e kadar 1,3 milyondan fazla şarj edilebilir hibrit araç satmayı başardı. Bu rakam, geçtiğimiz seneye göe %43 daha fazla.
BYD'nin yurtdışı satışları ise yıllık bazda %26 ve Temmuz ayına kıyasla %5 artışla 31.451'e ulaştı. Şirketin yıl başından bu yana yurtdışı satış miktarı ise 265.000 adet oldu. Yurtdışında yeni pazarlara açılan BYD'nin satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.