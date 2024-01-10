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    Volkswagen'in satışları 2023'te toparlandı: Yüzde 12 artışla 9.24 milyon araç sattı

    Tedarik zincirindeki sorunların giderilemesi sonucu artan üretim ile beraber Volkswagen'in satışları 2023 yılında %12 artarak 9.24 milyona yükseldi. 2022 yılında şirket 8.3 milyon adet araç satmıştı.
    Volkswagen'in satışları 2023'te toparlandı Tam Boyutta Gör
    Pandemi nedeniyle düşen Volkswagen Grubu'nun üretimi geçtiğimiz sene toparlandı. Tedarik zincirindeki sorunların giderilemesiyle artan üretim ile beraber grubun satışları 2023 yılında %12 artarak 9.24 milyona yükseldi. 2022 yılında şirket 8.3 milyon adet araç satmıştı.

    Volkswagen markası ise geçtiğimiz seneye göre %6.7 artış ile 4.87 milyon satış rakamına ulaştı. SUV modelleri satışlarda önemli bir paya sahip oldu. Avrupa'da satılan otomobillerin yarıdan fazlası, ABD'dekilerin ise %81 SUV gövde tipinde araçlardı.

    Volkswagen, elektrikli araç satışlarında ise düşük talep nedeniyle yeterli büyümeyi sağlayamadı. Yine de satışlar grup bazında %35 artışla 770 bin rakamına ulaştı. Volkswagen markalı elektrikli otomobillerde ise geçtiğimiz seneye göre %21 artış ile 394 bin adet satış gerçekleştirildi.

    Çin'de işler iyi gitmiyor

    Çin'deki satış rakamlarına baktığımızda ise tablonun iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ülkedeki satışlar %1.6 artmasına rağmen, ülkenin genelinde satış adedi %5.6 arttığı için Volkswagen'in pazar payı azaldı. Güçlü rekabetin yaşandığı ülkede Tesla ve BYD gibi giderek güçlenen yerel oyuncular markayı zorluyor.

    Volkswagen 2023'ü satış anlamında başarılı adlediyor. Küresel olarak Toyota'dan sonra ikinci büyük otomobil üreticisi olan şirket, 2016-2019 yılları arasında Toyota'yı geçerek en büyük otomobil üreticisi olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 12 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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