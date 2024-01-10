Volkswagen'in satışları 2023'te toparlandı: Yüzde 12 artışla 9.24 milyon araç sattı

Volkswagen markası ise geçtiğimiz seneye göre %6.7 artış ile 4.87 milyon satış rakamına ulaştı. SUV modelleri satışlarda önemli bir paya sahip oldu. Avrupa'da satılan otomobillerin yarıdan fazlası, ABD'dekilerin ise %81 SUV gövde tipinde araçlardı.
Volkswagen, elektrikli araç satışlarında ise düşük talep nedeniyle yeterli büyümeyi sağlayamadı. Yine de satışlar grup bazında %35 artışla 770 bin rakamına ulaştı. Volkswagen markalı elektrikli otomobillerde ise geçtiğimiz seneye göre %21 artış ile 394 bin adet satış gerçekleştirildi.
Çin'de işler iyi gitmiyor
Çin'deki satış rakamlarına baktığımızda ise tablonun iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ülkedeki satışlar %1.6 artmasına rağmen, ülkenin genelinde satış adedi %5.6 arttığı için Volkswagen'in pazar payı azaldı. Güçlü rekabetin yaşandığı ülkede Tesla ve BYD gibi giderek güçlenen yerel oyuncular markayı zorluyor.
Volkswagen 2023'ü satış anlamında başarılı adlediyor. Küresel olarak Toyota'dan sonra ikinci büyük otomobil üreticisi olan şirket, 2016-2019 yılları arasında Toyota'yı geçerek en büyük otomobil üreticisi olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.