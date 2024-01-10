Volkswagen'in satışları 2023'te toparlandı: Yüzde 12 artışla 9.24 milyon araç sattı

Tam Boyutta Gör Pandemi nedeniyle düşen Volkswagen Grubu'nun üretimi geçtiğimiz sene toparlandı. Tedarik zincirindeki sorunların giderilemesiyle artan üretim ile beraber grubun satışları 2023 yılında %12 artarak 9.24 milyona yükseldi. 2022 yılında şirket 8.3 milyon adet araç satmıştı.

Volkswagen markası ise geçtiğimiz seneye göre %6.7 artış ile 4.87 milyon satış rakamına ulaştı. SUV modelleri satışlarda önemli bir paya sahip oldu. Avrupa'da satılan otomobillerin yarıdan fazlası, ABD'dekilerin ise %81 SUV gövde tipinde araçlardı.

Volkswagen, elektrikli araç satışlarında ise düşük talep nedeniyle yeterli büyümeyi sağlayamadı. Yine de satışlar grup bazında %35 artışla 770 bin rakamına ulaştı. Volkswagen markalı elektrikli otomobillerde ise geçtiğimiz seneye göre %21 artış ile 394 bin adet satış gerçekleştirildi.

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Çin'de işler iyi gitmiyor

Çin'deki satış rakamlarına baktığımızda ise tablonun iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ülkedeki satışlar %1.6 artmasına rağmen, ülkenin genelinde satış adedi %5.6 arttığı için Volkswagen'in pazar payı azaldı. Güçlü rekabetin yaşandığı ülkede Tesla ve BYD gibi giderek güçlenen yerel oyuncular markayı zorluyor.

Volkswagen 2023'ü satış anlamında başarılı adlediyor. Küresel olarak Toyota'dan sonra ikinci büyük otomobil üreticisi olan şirket, 2016-2019 yılları arasında Toyota'yı geçerek en büyük otomobil üreticisi olmuştu.

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