BYD, sürücüsüz araçları için Nvidia'nın işlemcisini kullanacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, yapay zeka (AI) ve bilgi işlem alanında öncü olan Nvidia ile genişletilmiş bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Nvidia'nın gelişmiş merkezi bilgi işlem platformunun BYD'nin yakında piyasaya çıkacak Dynasty ve Ocean serisi elektrikli araçlarındaki çeşitli modellerde kullanılacağı da duyuruldu. Yapılan iş birliği sayesinde pazara güvenli, akıllı ve yazılım tanımlı araçların sunulması amaçlanıyor.

Nvidia Otomotiv Başkan Yardımcısı Rishi Dhall, BYD ile yapılan iş birliğinin önemini vurgularken DRIVE Orin platformuna olan inancından övgüyle bahsetti. Her iki şirket de geleceğin otomobillerinin yüksek performanslı merkezi bilgisayarlara sahip olacağını ve ömürleri boyunca yazılım güncellemeleriyle yeni işlevler kazanacağını aktarıyor.

Nvidia, otonom otomobillerin merkezinde yer alacak

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın DRIVE Orin platformu, gerçek zamanlı sensör işleme için gerekli altyapıyı ve otomobil üreticilerine, aracın tüm ömrü boyunca yeni yazılım odaklı hizmetler geliştirmek ve desteklemek için gerekli kaynağı sağlıyor. Nvidia’ya göre platformları saniyede 254 trilyona kadar işlem gerçekleştirebiliyor. Bu işlem gücü, çok sayıda derin sinir ağını çalıştırırken aynı anda yapay zeka ve otomatik sürüş işlevlerini de yürüterek yüksek düzeyde güvenlik sağlamayı hedefliyor. Gelişmiş yetenekleri bakımından bir çok otomobil üreticisi Nvidia’nın platformu için sıraya girmiş durumda.

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BYD, elektrikli araç filoları için Nvidia’nın platformunu benimserken öte yandan yılın başlarında araçlarına bulut oyun hizmetlerini de entegre etmek için yine GeForce NOW ile çalışacağını duyurmuştu. Çin’li BYD, en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda ve Blade Battery teknolojisiyle dikkat çekiyor. Firma sadece Şubat 2023’te dünya çapında 3,7 milyondan fazla elektrikli araç satarak önemli de bir başarıya imza attı.

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BYD, otonom araçları için Nvidia'nın işlemcisini kullanacak