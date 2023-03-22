BYD, sürücüsüz araçları için Nvidia'nın işlemcisini kullanacak

Nvidia Otomotiv Başkan Yardımcısı Rishi Dhall, BYD ile yapılan iş birliğinin önemini vurgularken DRIVE Orin platformuna olan inancından övgüyle bahsetti. Her iki şirket de geleceğin otomobillerinin yüksek performanslı merkezi bilgisayarlara sahip olacağını ve ömürleri boyunca yazılım güncellemeleriyle yeni işlevler kazanacağını aktarıyor.
Nvidia, otonom otomobillerin merkezinde yer alacak
BYD, elektrikli araç filoları için Nvidia’nın platformunu benimserken öte yandan yılın başlarında araçlarına bulut oyun hizmetlerini de entegre etmek için yine GeForce NOW ile çalışacağını duyurmuştu. Çin’li BYD, en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda ve Blade Battery teknolojisiyle dikkat çekiyor. Firma sadece Şubat 2023’te dünya çapında 3,7 milyondan fazla elektrikli araç satarak önemli de bir başarıya imza attı.
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)