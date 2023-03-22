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    Anlık Bildirim

    BYD, sürücüsüz araçları için Nvidia'nın işlemcisini kullanacak

    Nvidia, BYD ile olan iş birliğini genişletiyor. Nvidia’nın DRIVE Orin platformu, BYD'nin Dynasty ve Ocean serileri dahil olmak üzere birçok araç modelinde kullanılacak.
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    BYD, otonom araçları için Nvidia'nın işlemcisini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, yapay zeka (AI) ve bilgi işlem alanında öncü olan Nvidia ile genişletilmiş bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Nvidia'nın gelişmiş merkezi bilgi işlem platformunun BYD'nin yakında piyasaya çıkacak Dynasty ve Ocean serisi elektrikli araçlarındaki çeşitli modellerde kullanılacağı da duyuruldu. Yapılan iş birliği sayesinde pazara güvenli, akıllı ve yazılım tanımlı araçların sunulması amaçlanıyor.

    Nvidia Otomotiv Başkan Yardımcısı Rishi Dhall, BYD ile yapılan iş birliğinin önemini vurgularken DRIVE Orin platformuna olan inancından övgüyle bahsetti. Her iki şirket de geleceğin otomobillerinin yüksek performanslı merkezi bilgisayarlara sahip olacağını ve ömürleri boyunca yazılım güncellemeleriyle yeni işlevler kazanacağını aktarıyor.

    Nvidia, otonom otomobillerin merkezinde yer alacak

    BYD, otonom araçları için Nvidia'nın işlemcisini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın DRIVE Orin platformu, gerçek zamanlı sensör işleme için gerekli altyapıyı ve otomobil üreticilerine, aracın tüm ömrü boyunca yeni yazılım odaklı hizmetler geliştirmek ve desteklemek için gerekli kaynağı sağlıyor. Nvidia’ya göre platformları saniyede 254 trilyona kadar işlem gerçekleştirebiliyor. Bu işlem gücü, çok sayıda derin sinir ağını çalıştırırken aynı anda yapay zeka ve otomatik sürüş işlevlerini de yürüterek yüksek düzeyde güvenlik sağlamayı hedefliyor. Gelişmiş yetenekleri bakımından bir çok otomobil üreticisi Nvidia’nın platformu için sıraya girmiş durumda.

    BYD, elektrikli araç filoları için Nvidia’nın platformunu benimserken öte yandan yılın başlarında araçlarına bulut oyun hizmetlerini de entegre etmek için yine GeForce NOW ile çalışacağını duyurmuştu. Çin’li BYD, en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda ve Blade Battery teknolojisiyle dikkat çekiyor. Firma sadece Şubat 2023’te dünya çapında 3,7 milyondan fazla elektrikli araç satarak önemli de bir başarıya imza attı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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