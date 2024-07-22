BYD Song Plus, Çin'de 1 milyon satış adedine ulaştı

BYD Song Plus'ın %100 elektrikli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Türkiye'de ise sadece DM-i olarak adlandırılan PHEV versiyon satılıyor. Söz konusu modelde 1.5 litre dört silindirli benzinli motor ve elektrik motoruyla toplam 160 kW güç ve 300 Nm tork sunuluyor. 18,3 kWsa Blade batarya ile donatılan modelin saf elektrikli sürüş menzili de şehir içinde 113 km'ye kadar ulaşıyor.
Geçtiğimiz ay Çin'de 32.103 adet Song Plus DM-i satıldı. Bu da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde %100 elektrikli versiyonun satışları ise 13.458 adet oldu. 2024'ün ilk yarısında toplam 224.656 adet BYD Song Plus satışı gerçekleştirildi.
BYD'nin yeni enerjili araçları şu ana kadar dünya çapında 88 ülkede satılıyor. Çinli markanın Tayland, Brezilya, Macaristan ve Özbekistan'da üretim üssü bulunuyor. Yakında bu ülkeler arasına Türkiye de eklenecek ve burada PHEV yani şarj edilebilir araçlar üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.