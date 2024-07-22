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Tam Boyutta Gör Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanan Çinli BYD'nin Song Plus (Türkiye'deki adıyla Seal U) modelinin kümülatif satışları 1 milyon seviyesine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. BYD Song Plus, böylece Çin'de bu sayıya ulaşan ilk yeni enerjili SUV oldu.

BYD Song Plus'ın %100 elektrikli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Türkiye'de ise sadece DM-i olarak adlandırılan PHEV versiyon satılıyor. Söz konusu modelde 1.5 litre dört silindirli benzinli motor ve elektrik motoruyla toplam 160 kW güç ve 300 Nm tork sunuluyor. 18,3 kWsa Blade batarya ile donatılan modelin saf elektrikli sürüş menzili de şehir içinde 113 km'ye kadar ulaşıyor.

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Geçtiğimiz ay Çin'de 32.103 adet Song Plus DM-i satıldı. Bu da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde %100 elektrikli versiyonun satışları ise 13.458 adet oldu. 2024'ün ilk yarısında toplam 224.656 adet BYD Song Plus satışı gerçekleştirildi.

BYD'nin yeni enerjili araçları şu ana kadar dünya çapında 88 ülkede satılıyor. Çinli markanın Tayland, Brezilya, Macaristan ve Özbekistan'da üretim üssü bulunuyor. Yakında bu ülkeler arasına Türkiye de eklenecek ve burada PHEV yani şarj edilebilir araçlar üretilecek.

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BYD Song Plus, Çin'de 1 milyon satış adedine ulaştı