BYD’nin alt markası yeni lüks elektrikli SUV modelini 19.300 dolardan satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör BYD'nin lüks odaklı alt markası Fang Cheng Bao, elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yaptı. Markanın yeni modeli Tai 3, hem uygun fiyatıyla hem de sunduğu zengin donanımla dikkat çekiyor. Ortalama bir Tesla Model Y boyutlarında olan bu elektrikli SUV, ailenin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış.

Fiyatı 19.300 dolardan başlayan Tai 3, şu ana kadar Fang Cheng Bao çatısı altında çıkan en uygun fiyatlı model olma unvanını taşıyor. Üstelik bu rakama sadece temel donanım değil, ileri düzey sürüş destek sistemleri ve birçok konfor özelliği de dahil. Tek motorlu (arkadan itişli) ve çift motorlu (dört tekerlekten çekişli) olmak üzere iki farklı sürüş seçeneği sunan araç, tam şarjla 501 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Tam Boyutta Gör

Batarya tarafında ise giriş seviyesinde 72,96 kWh’lik bir paket yer alırken, üst donanımda kapasite 78,72 kWh’ye çıkıyor. Serinin en dikkat çekici versiyonu ise kuşkusuz yaklaşık 28.000 dolara satılması beklenen “Drone” modeli. Bu özel versiyonda, araca entegre edilmiş ve tavanda yer alan bir drone sistemi bulunuyor.

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İç tasarımda da teknolojiyle konfor başarılı şekilde harmanlanmış. Kristal görünümlü vites kolu, büyük dokunmatik ekran, mini buzdolabı, çok işlevli orta konsol ve hatta karaoke gibi sıra dışı detaylar dikkat çekiyor. Gelişmiş sürücü destek teknolojileri arasında ise otomatik şerit takibi, otoyol pilotu ve uzaktan park özelliği öne çıkıyor.

Nisan ayında teslimatlarına başlanması planlanan Tai 3, hem fiyatıyla hem de sunduğu yeniliklerle elektrikli SUV segmentine taze bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

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BYD Tai 3 SUV modelini 19.300 dolardan satışa sundu