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    Samsung One UI 7 güncellemesi her telefona aynı özellikleri sunmayacak!

    Samsung, One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihini resmen duyurdu. Yakında çıkacak olan güncelleme, birçok yenilik sunsa da bazı katlanabilir telefon sahipleri bekledikleri tüm özellikleri alamayacak.

    One UI 7 güncellemesi her telefona aynı özellikleri sunmayacak

    Samsung, One UI 7 güncellemesinin resmi çıkış tarihini duyurdu. 7 Nisan 2025'te başlayacak olan güncelleme, birçok uyumlu modele kademeli olarak sunulacak. Ancak, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 kullanıcıları için bazı önemli özelliklerin bu sürümde yer almayacağı belirtiliyor.

    One UI 7 ile birlikte gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, Ayarlar uygulamasına eklenen doğal dil tabanlı arama özelliği. Kullanıcılar, belirli bir ayarı tam olarak nerede bulacaklarını bilmeseler bile, ne yapmak istediklerini yazarak veya tarif ederek ilgili seçeneğe hızla ulaşabilecekler. Örneğin, "Gözlerim yoruldu" şeklinde bir arama yapıldığında, telefon otomatik olarak "Göz Konfor Kalkanı" ayarını veya parlaklık ayarlarını öneriyor. Bu yenilik, cihazın kullanımını daha sezgisel hale getirse de, Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 modellerinde yer almayacak.

    Bir diğer dikkat çeken özellik ise "Ses Silici" (Audio Eraser) fonksiyonu. İçerik üreticileri için oldukça kullanışlı olan bu özellik, videolardaki arka plan gürültüsünü azaltma veya tamamen ortadan kaldırma imkanı sunuyor. Ancak bu fonksiyon, yalnızca daha yeni amiral gemisi modellerde kullanılabilecek. Samsung'un bu özelliği eski modellere getirmemesi, kullanıcıları yeni cihazlara geçiş yapmaya teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Galaxy S25 serisi ve diğer yeni üst segment Samsung cihazları, One UI 7 güncellemesiyle birlikte bu yenilikleri eksiksiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Ancak, katlanabilir telefon kullanıcıları için bazı önemli özelliklerin eksik kalması, güncelleme sürecinde bazı hayal kırıklıklarına neden olabilir. Yine de, One UI 7'nin sunduğu genel performans iyileştirmeleri ve diğer kullanıcı deneyimi geliştirmeleri, Samsung ekosisteminde dikkat çeken bir güncelleme olarak öne çıkıyor.

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    P
    pskillercheto 2 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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