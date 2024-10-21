Çin’i eleştiren Avrupa’dan fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolarlık sübvansiyon!

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), yeşil enerjiye geçiş çabalarını hızlandırırken, ironik bir şekilde fosil yakıt kullanımını sübvanse etmek için on milyarlarca euro harcamaya devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre AB, her yıl yaklaşık 42 milyar euro (45,60 milyar dolar) değerinde fosil yakıtlı şirket araçlarının satın alımını sübvanse ediyor. Şirket araçları Avrupa'daki yeni araba satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

Sübvansiyonlar fosil yakıtlara gidiyor

Çevre kaynakları yönetim danışmanlık firması Environmental Resources Management (ERM) tarafından yapılan araştırmada, AB'nin en büyük beş üyesinin fosil yakıt kullanan şirket araçlarına yönelik yıllık sübvansiyonlarının toplamda 42 milyar euro seviyesine ulaştığı tespit edildi. Özellikle İtalya, yıllık 16 milyar euro ile en yüksek destek veren ülke olurken, onu Almanya 13,7 milyar euro, Fransa 6,4 milyar euro ve Polonya 6,1 milyar euro ile takip ediyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan araştırmanın fosil yakıtlı eşdeğer modellerden daha pahalı olmaları ve bu nedenle birçok tüketici için ulaşılamaz olmaları nedeniyle Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının düştüğü bir dönemde yapılması da dikkat çekiyor. Ağustos ayında AB'de elektrikli araç yüzde 44 oranında azaldı. Özellikle Almanya’da satışlar yüzde 69, Fransa’da ise yüzde 33 oranında geriledi.

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Çevreci gruplar ise elektrikli araçlara daha fazla teşvik verilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca bu durumun yeşil dönüşüm gündemiyle tamamen çeliştiği, milyarlarca vergi mükellefinin parasının fosil yakıtlı araçlara akıtmanın tamamen mantıksız ve kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

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Avrupa’dan fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolarlık sübvansiyon!