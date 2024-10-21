Çin’i eleştiren Avrupa’dan fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolarlık sübvansiyon!

Çevre kaynakları yönetim danışmanlık firması Environmental Resources Management (ERM) tarafından yapılan araştırmada, AB'nin en büyük beş üyesinin fosil yakıt kullanan şirket araçlarına yönelik yıllık sübvansiyonlarının toplamda 42 milyar euro seviyesine ulaştığı tespit edildi. Özellikle İtalya, yıllık 16 milyar euro ile en yüksek destek veren ülke olurken, onu Almanya 13,7 milyar euro, Fransa 6,4 milyar euro ve Polonya 6,1 milyar euro ile takip ediyor.
Çevreci gruplar ise elektrikli araçlara daha fazla teşvik verilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca bu durumun yeşil dönüşüm gündemiyle tamamen çeliştiği, milyarlarca vergi mükellefinin parasının fosil yakıtlı araçlara akıtmanın tamamen mantıksız ve kabul edilemez olduğu belirtiliyor.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)