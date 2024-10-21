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    Çin’i eleştiren Avrupa’dan fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolarlık sübvansiyon!

    Bir süre önce yayınlanan yeni bir araştırmaya göre AB'nin en büyük beş üyesi fosil yakıt kullanan şirket araçlarını sübvanse etmek için yılda 45 milyar dolar harcıyor.
    Avrupa’dan fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolarlık sübvansiyon! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), yeşil enerjiye geçiş çabalarını hızlandırırken, ironik bir şekilde fosil yakıt kullanımını sübvanse etmek için on milyarlarca euro harcamaya devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre AB, her yıl yaklaşık 42 milyar euro (45,60 milyar dolar) değerinde fosil yakıtlı şirket araçlarının satın alımını sübvanse ediyor. Şirket araçları Avrupa'daki yeni araba satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

    Sübvansiyonlar fosil yakıtlara gidiyor

    Çevre kaynakları yönetim danışmanlık firması Environmental Resources Management (ERM) tarafından yapılan araştırmada, AB'nin en büyük beş üyesinin fosil yakıt kullanan şirket araçlarına yönelik yıllık sübvansiyonlarının toplamda 42 milyar euro seviyesine ulaştığı tespit edildi. Özellikle İtalya, yıllık 16 milyar euro ile en yüksek destek veren ülke olurken, onu Almanya 13,7 milyar euro, Fransa 6,4 milyar euro ve Polonya 6,1 milyar euro ile takip ediyor.

    Avrupa’dan fosil yakıtlı araçlara 45 milyar dolarlık sübvansiyon! Tam Boyutta Gör
    Yapılan araştırmanın fosil yakıtlı eşdeğer modellerden daha pahalı olmaları ve bu nedenle birçok tüketici için ulaşılamaz olmaları nedeniyle Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının düştüğü bir dönemde yapılması da dikkat çekiyor. Ağustos ayında AB'de elektrikli araç yüzde 44 oranında azaldı. Özellikle Almanya’da satışlar yüzde 69, Fransa’da ise yüzde 33 oranında geriledi.

    Çevreci gruplar ise elektrikli araçlara daha fazla teşvik verilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca bu durumun yeşil dönüşüm gündemiyle tamamen çeliştiği, milyarlarca vergi mükellefinin parasının fosil yakıtlı araçlara akıtmanın tamamen mantıksız ve kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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