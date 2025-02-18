BYD yeni nesil elektrikli araçları için yol haritasını netleştirdi: Hedef 2030!

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Çinli otomotiv devi BYD, 2027 yılında tamamen katı hal bataryalara sahip ilk elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin batarya birimi CTO’su Sun Huajun’un yaptığı açıklamaya göre, bu yeni bataryalar öncelikle iki yıllık bir test sürecinden geçecek. 2027 ile 2029 arasındaki dönemde sınırlı sayıda üretilecek bu bataryalar, teknolojiye dair son değerlendirmelerin yapıldığı bir hazırlık aşaması olacak. Eğer her şey yolunda giderse, 2030 itibarıyla büyük ölçekli üretime geçilecek.

BYD’nin geliştirdiği sülfür bazlı katı hal bataryalar, geleneksel bataryalara kıyasla daha uzun ömürlü, daha hızlı şarj edilebilen ve daha güvenli olacak şekilde tasarlandı. Bu yeni teknoloji, ilk etapta daha çok üst segment araçlarda kullanılacak. BYD’nin premium markaları Denza ve Yangwang, bu bataryalarla donatılacak ilk modeller arasında yer alacak.

Çin’in en büyük batarya üreticilerinden biri olan CATL de benzer bir takvimle çalışmalarını sürdürüyor. 2027 yılında düşük hacimli üretime başlaması beklenen CATL, BYD ile birlikte elektrikli araç sektöründe katı hal bataryaların yaygınlaşmasını sağlayacak önemli oyunculardan biri olacak.

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BYD, 2013 yılından bu yana katı hal batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor ve 2023 yılında 20 Ah ve 60 Ah kapasiteli batarya hücrelerini test etmeye başladı. Şirketin gerçekleştirdiği testler, seri üretime geçişin önündeki teknik engellerin büyük ölçüde aşıldığını gösteriyor. Elektrikli araç batarya sektöründe %17,2’lik pazar payıyla dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan BYD, bu yeni teknolojiyle rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Buna rağmen, şirket LFP (lityum demir fosfat) bataryaların üretimine en az 15 ila 20 yıl daha devam etmeyi planlıyor. Çünkü katı hal bataryalar, üretim maliyetleri ve tedarik zorlukları nedeniyle kısa vadede tüm modellere yaygınlaştırılamayacak. Ancak uzun vadede, BYD’nin bu yeni teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırarak elektrikli araç dünyasında yeni bir sayfa açması bekleniyor.

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BYD yeni elektrikli araçları için yol haritasını netleştirdi