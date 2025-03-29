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    Tesla’dan iki kötü haber: Hem kamuoyu desteği eriyor hem de teslimatlar düşüyor

    Tesla, 2025’in ilk çeyreğine hem düşen satış beklentileri hem de halkın giderek azalan ilgisiyle giriyor. Şirketin bu dönemdeki araç teslimatları, son iki yılın en düşük seviyesine gerileyebilir.

    Tesla’dan iki kötü haber: Kamuoyu desteği ve teslimatlar azalıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla, 2025’in ilk çeyreğine hem halkın ilgisindeki düşüş hem de zayıflayan teslimat beklentileriyle giriyor. Son dönemde yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 67’si Tesla sahibi olmayı düşünmüyor. Bu olumsuz yaklaşımın arkasındaki en büyük sebeplerden biri ise şirketin CEO’su Elon Musk. Katılımcıların yüzde 37’si, Musk’ın bu kararda doğrudan etkili olduğunu ifade ediyor. Musk’a yönelik genel algı da pek parlak değil; olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 55’e ulaşmış durumda.

    Tesla’ya olan mesafe yalnızca kamuoyunda değil, teslimat rakamlarında da kendini gösteriyor. Şirketin yatırımcı ilişkileri birimi tarafından derlenen güncel analist beklentilerine göre, Tesla bu çeyrekte 377.592 araç teslim edecek. Bu rakam gerçekleşirse, son iki yılı aşkın süredir kaydedilen en düşük çeyreklik performans olacak. En son bu seviyelere 2022’nin üçüncü çeyreğinde inilmişti.

    Bu düşüşün en büyük nedenlerinden biri Model Y üretiminde yaşanan değişim. Tesla, dört farklı fabrikasında eski modeli üretimden çıkararak yeni versiyona geçiş yaptığı için teslimatlar ciddi oranda yavaşladı. Ancak sıkıntı yalnızca bununla sınırlı değil. Avrupa’daki teslimat rakamlarının da etkisiyle, çeyrek başında 450.000 civarında olan teslimat beklentileri yaklaşık 75.000 araçlık bir revizyonla aşağı çekildi.

    Model 3 tarafında da tablo pek iç açıcı değil. Avrupa’da satışlar yaklaşık yüzde 30 oranında düşerken, ABD’de Tesla bu modeli satabilmek için çeyrek başında faizsiz kredi kampanyasını yeniden devreye almak zorunda kaldı. Öte yandan, ABD’de yeni Model Y’nin sadece daha pahalı ve sınırlı sayıda üretilen versiyonu olan LR AWD Launch Edition sürümünün teslim edilmeye başlanması da şirketin genel teslimat kapasitesini daraltmış durumda.

    Tüm bu gelişmeler, Tesla’nın yalnızca üretim ve satış stratejilerinde değil, marka algısında da ciddi bir sınavdan geçtiğini gösteriyor. Hem tüketici nezdindeki algının hem de somut teslimat verilerinin aynı anda düşüşte olması, şirketin önümüzdeki çeyreklerde nasıl bir yön izleyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/03/28/most-americans-would-not-consider-buying-tesla-new-poll/ https://electrek.co/2025/03/28/tesla-tsla-q1-delivery-consensus-377000-evs-worst-performance-in-2-years/
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