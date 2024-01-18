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    Apple, iOS 17.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikleri duyurdu

    Apple, uyumlu iPhone'lar için iOS 17.3 final öncesi sürümü yayınladı. Haftaya yayınlanacağı belirtilen iOS 17.3 güncellemesi ile gelecek yeniliklerin listesi de paylaşıldı.
    apple ios 17.3 rc yayınladı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.3 güncellemesinin önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca iOS 17.3 ile iPhone’lara gelecek tüm yenilikleri gösteren sürüm notunu paylaştı.

    iOS 17.3 ile gelecek yenilikler

    iPhone ve iPad kilit ekranı için yeni Unity Boom duvar kağıdı önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara sunulacak. iOS 17.3 güncellemesiyle gelecek diğer yeni özellikler ve değişiklikler arasında, Çalınan Aygıt Koruması, birlikte düzenlenebilen Apple Müzik çalma listeleri, otellerde AirPlay desteği, Ayarlar’dan Apple kimliği ile giriş yapılan tüm aygıtların AppleCare ve garanti durumunun görülebilmesi, iPhone 14 ve iPhone 15 için kaza tespiti optimizasyonları yer alıyor.

    Çalınan Aygıt Koruması

    ios 17.3 özelliği çalınan aygıt koruması Tam Boyutta Gör
    Çalınan Cihaz Koruması, telefonunuzun çalınması ve  ele geçirilmesi durumunda Bul özelliğinin kapatılması, Apple ID şifrenizin değiştirilmesi, iCloud’da saklanan parolalar ve diğer hassas bilgilere erişilmesi gibi olası tüm durumları yaşamamanız için ekstra güvenlik katmanı ekleyen bir iPhone özelliği.

    Çalınan Aygıt Koruması açık olduğunda Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerekiyor; bu, biri sizin ekran kilidi şifrenizi bilse de telefonunuzun kilidini açamayacağı ve kayıp modunu kapatma, tüm içerik ve ayarlarını silme (sıfırlama), Safari’deki ödeme yöntemlerini kullanma, iPhone’u yeni bir cihaz olarak ayarlayıp kullanma gibi gibi işlemleri yapamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Apple ID şifresini değiştirme, Apple ID güvenlik ayarlarını değiştirme, iPhone ekran kilidi şifresini değiştirme, Face ID veya Touch ID korumasını kaldırma, Bul’u kapatma, Çalınan Aygıt Koruması’nı kapatma gibi işlemler de bir saatlik güvenlik gecikmesiyle engellenecek. Yani, cihaz şifresini değiştirme, Apple ID değiştirme gibi hassas işlemler için öncelikle kişinin Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve Face ID veya Touch ID ile yeniden kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Apple, iPhone’un ev ve iş yeri gibi bilindik konumlarda olması durumunda herhangi bir gecikme olmayacağını söylüyor.

    Apple Müzik ortak çalma listeleri

    ios 17.3 yenilikleri apple müzik ortak çalma listeleri Tam Boyutta Gör
    Apple Music abonelerine yönelik yeni Ortak Çalma Listeleri seçeneği, birden fazla kişinin paylaşılan bir çalma listesine şarkı eklemesine, şarkıları yeniden sıralamasına ve listeden kaldırmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, çalma listesindeki şarkıların yanına animasyonlu emoji tepkileri bırakabiliyor. Bu özelliğin başta iOS 17.2 ile gelmesi bekleniyordu ancak beta test döneminin sonuna doğru kaldırıldı. Bu özellik, iOS 17.3'te yeniden eklendi.

    Yeni duvar kağıdı: Unity Bloom

    ios 17.3 yeni duvar kağıdı unity bloom Tam Boyutta Gör
    iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, siyahi topluluğu desteklemek amacıyla Apple’ın iPhone ve iPad için yeni Birlik Buketi duvar kağıdını içeriyor. watchOS 10.3 te Birlik Buketi adında yeni bir kadran getiriyor. Apple, siyahi tarihi ve kültürünü onurlandırmak amacıyla yer verdiği Unity Boom duvar kağıdında açan çiçekler ve canlı renkler Pan-Afrikanizm’i temsil ediyor ve tarihsel ve güncel zorluklar karşısında eld edilen nesiller boyu gelişmeyi simgeliyor.

    iOS 17.3 ne zaman çıkacak?

    Apple, iOS 17.3 güncellemesinin haftaya yayınlanacağını açıkladı. Muhtemelen 23 Ocak’ta yayınlanacak. Dün yayınlanan iOS 17.3 RC, final sürümüyle aynı sürüm olacak ve beta programına kayıtlı olmak şartıyla yüklenebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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