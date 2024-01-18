Apple, iOS 17.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikleri duyurdu

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.3 güncellemesinin önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca iOS 17.3 ile iPhone’lara gelecek tüm yenilikleri gösteren sürüm notunu paylaştı.

iOS 17.3 ile gelecek yenilikler

iPhone ve iPad kilit ekranı için yeni Unity Boom duvar kağıdı önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara sunulacak. iOS 17.3 güncellemesiyle gelecek diğer yeni özellikler ve değişiklikler arasında, Çalınan Aygıt Koruması, birlikte düzenlenebilen Apple Müzik çalma listeleri, otellerde AirPlay desteği, Ayarlar’dan Apple kimliği ile giriş yapılan tüm aygıtların AppleCare ve garanti durumunun görülebilmesi, iPhone 14 ve iPhone 15 için kaza tespiti optimizasyonları yer alıyor.

Çalınan iPhone'lar için yeni önlem: iOS 17.3 ile geliyor 1 ay önce eklendi

Çalınan Aygıt Koruması

Tam Boyutta Gör Çalınan Cihaz Koruması, telefonunuzun çalınması ve ele geçirilmesi durumunda Bul özelliğinin kapatılması, Apple ID şifrenizin değiştirilmesi, iCloud’da saklanan parolalar ve diğer hassas bilgilere erişilmesi gibi olası tüm durumları yaşamamanız için ekstra güvenlik katmanı ekleyen bir iPhone özelliği.

Çalınan Aygıt Koruması açık olduğunda Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerekiyor; bu, biri sizin ekran kilidi şifrenizi bilse de telefonunuzun kilidini açamayacağı ve kayıp modunu kapatma, tüm içerik ve ayarlarını silme (sıfırlama), Safari’deki ödeme yöntemlerini kullanma, iPhone’u yeni bir cihaz olarak ayarlayıp kullanma gibi gibi işlemleri yapamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Apple ID şifresini değiştirme, Apple ID güvenlik ayarlarını değiştirme, iPhone ekran kilidi şifresini değiştirme, Face ID veya Touch ID korumasını kaldırma, Bul’u kapatma, Çalınan Aygıt Koruması’nı kapatma gibi işlemler de bir saatlik güvenlik gecikmesiyle engellenecek. Yani, cihaz şifresini değiştirme, Apple ID değiştirme gibi hassas işlemler için öncelikle kişinin Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve Face ID veya Touch ID ile yeniden kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Apple, iPhone’un ev ve iş yeri gibi bilindik konumlarda olması durumunda herhangi bir gecikme olmayacağını söylüyor.

Apple Müzik ortak çalma listeleri

Tam Boyutta Gör Apple Music abonelerine yönelik yeni Ortak Çalma Listeleri seçeneği, birden fazla kişinin paylaşılan bir çalma listesine şarkı eklemesine, şarkıları yeniden sıralamasına ve listeden kaldırmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, çalma listesindeki şarkıların yanına animasyonlu emoji tepkileri bırakabiliyor. Bu özelliğin başta iOS 17.2 ile gelmesi bekleniyordu ancak beta test döneminin sonuna doğru kaldırıldı. Bu özellik, iOS 17.3'te yeniden eklendi.

Yeni duvar kağıdı: Unity Bloom

Tam Boyutta Gör iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, siyahi topluluğu desteklemek amacıyla Apple’ın iPhone ve iPad için yeni Birlik Buketi duvar kağıdını içeriyor. watchOS 10.3 te Birlik Buketi adında yeni bir kadran getiriyor. Apple, siyahi tarihi ve kültürünü onurlandırmak amacıyla yer verdiği Unity Boom duvar kağıdında açan çiçekler ve canlı renkler Pan-Afrikanizm’i temsil ediyor ve tarihsel ve güncel zorluklar karşısında eld edilen nesiller boyu gelişmeyi simgeliyor.

iOS 17.3 ne zaman çıkacak?

Apple, iOS 17.3 güncellemesinin haftaya yayınlanacağını açıkladı. Muhtemelen 23 Ocak’ta yayınlanacak. Dün yayınlanan iOS 17.3 RC, final sürümüyle aynı sürüm olacak ve beta programına kayıtlı olmak şartıyla yüklenebiliyor.

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iOS 17.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu