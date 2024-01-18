Apple, iOS 17.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikleri duyurdu

- iOS 17.3 ile gelecek yenilikler
- Çalınan Aygıt Koruması
- Apple Müzik ortak çalma listeleri
- Yeni duvar kağıdı: Unity Bloom
- iOS 17.3 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
iOS 17.3 ile gelecek yenilikler
iPhone ve iPad kilit ekranı için yeni Unity Boom duvar kağıdı önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara sunulacak. iOS 17.3 güncellemesiyle gelecek diğer yeni özellikler ve değişiklikler arasında, Çalınan Aygıt Koruması, birlikte düzenlenebilen Apple Müzik çalma listeleri, otellerde AirPlay desteği, Ayarlar’dan Apple kimliği ile giriş yapılan tüm aygıtların AppleCare ve garanti durumunun görülebilmesi, iPhone 14 ve iPhone 15 için kaza tespiti optimizasyonları yer alıyor.
Çalınan Aygıt Koruması
Çalınan Aygıt Koruması açık olduğunda Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerekiyor; bu, biri sizin ekran kilidi şifrenizi bilse de telefonunuzun kilidini açamayacağı ve kayıp modunu kapatma, tüm içerik ve ayarlarını silme (sıfırlama), Safari’deki ödeme yöntemlerini kullanma, iPhone’u yeni bir cihaz olarak ayarlayıp kullanma gibi gibi işlemleri yapamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Apple ID şifresini değiştirme, Apple ID güvenlik ayarlarını değiştirme, iPhone ekran kilidi şifresini değiştirme, Face ID veya Touch ID korumasını kaldırma, Bul’u kapatma, Çalınan Aygıt Koruması’nı kapatma gibi işlemler de bir saatlik güvenlik gecikmesiyle engellenecek. Yani, cihaz şifresini değiştirme, Apple ID değiştirme gibi hassas işlemler için öncelikle kişinin Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve Face ID veya Touch ID ile yeniden kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Apple, iPhone’un ev ve iş yeri gibi bilindik konumlarda olması durumunda herhangi bir gecikme olmayacağını söylüyor.
Apple Müzik ortak çalma listeleri
Yeni duvar kağıdı: Unity Bloom
iOS 17.3 ne zaman çıkacak?
Apple, iOS 17.3 güncellemesinin haftaya yayınlanacağını açıkladı. Muhtemelen 23 Ocak’ta yayınlanacak. Dün yayınlanan iOS 17.3 RC, final sürümüyle aynı sürüm olacak ve beta programına kayıtlı olmak şartıyla yüklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.