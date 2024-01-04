Apple, 2024'e kötü başladı: iOS 17.3 güncellemesi geri çekildi!

iPhone'lar kullanılamaz duruma geldi!
Apple, birkaç iPhone kullanıcısının güncellemeden sonra telefonu kullanılamaz durumu getirdiğini bildirmesi üzerine güncellemeyi hızla geri çekti. Kullanıcılar, iOS 17.3 beta 2’ye güncelledikten sonra iPhone’larının sürekli yeniden başladığına dair kanıtları sosyal ağ platformunda paylaştı. Sorun, iPhone 12’den iPhone 15 serisine kadar çeşitli modelleri etkiledi.
Apple'dan açıklama
Apple, sürüm notlarında şu açıklamayı yaprak yazılımı geri çekti: “iOS 17.3 beta 2, az sayıda aygıtın başlatılmasını engelleyen bir sorun nedeniyle geçici olarak kullanımdan kaldırıldı. Cihazınız bu durumdaysa Kurtarma Modu’na girip iOS'un önceki bir sürümüne geri yükleyerek cihazınızı kurtarabilirsiniz. iOS 17.3 beta 2'ye güncelleme yapan biriyseniz iOS 17.3 beta 1 veya iOS 17.2.1'e geri dönerek açılmayan cihazınızı düzeltebilirsiniz. Ancak tüm verilerinizi geri yüklemek için önceki sürüme ait bir yedeğe ihtiyacınız olacaktır.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.