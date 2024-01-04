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    Anlık Bildirim

    Apple, 2024'e kötü başladı: iOS 17.3 güncellemesi geri çekildi!

    Apple, 3 Ocak'ta iPhone'lar için iOS 17.3 beta 2 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 17 sürümü, çoğu iPhone'u kullanılamaz duruma getirdi.                        
    apple iphone ios 17.3 beta güncellemesi geri çekildi Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’lar için iOS 17.3 ikinci beta sürümünü yayınladı. Ancak, 2024’ün ilk güncellemesi, sorunlu çıktı. Pek çok geri bildirimin ardından Apple, güncellemeyi hem geliştirici merkezinden hem de kablosuz olarak geri çekti. Bu, güncellemenin artık indirilip yüklenemeyeceği anlamına geliyor.

    iPhone'lar kullanılamaz duruma geldi!

    Apple, birkaç iPhone kullanıcısının güncellemeden sonra telefonu kullanılamaz durumu getirdiğini bildirmesi üzerine güncellemeyi hızla geri çekti. Kullanıcılar, iOS 17.3 beta 2’ye güncelledikten sonra iPhone’larının sürekli yeniden başladığına dair kanıtları sosyal ağ platformunda paylaştı. Sorun, iPhone 12’den iPhone 15 serisine kadar çeşitli modelleri etkiledi.

    Apple'dan açıklama

    Apple, sürüm notlarında şu açıklamayı yaprak yazılımı geri çekti: “iOS 17.3 beta 2, az sayıda aygıtın başlatılmasını engelleyen bir sorun nedeniyle geçici olarak kullanımdan kaldırıldı. Cihazınız bu durumdaysa Kurtarma Modu’na girip iOS'un önceki bir sürümüne geri yükleyerek cihazınızı kurtarabilirsiniz. iOS 17.3 beta 2'ye güncelleme yapan biriyseniz iOS 17.3 beta 1 veya iOS 17.2.1'e geri dönerek açılmayan cihazınızı düzeltebilirsiniz. Ancak tüm verilerinizi geri yüklemek için önceki sürüme ait bir yedeğe ihtiyacınız olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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