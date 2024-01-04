Apple, 2024'e kötü başladı: iOS 17.3 güncellemesi geri çekildi!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’lar için iOS 17.3 ikinci beta sürümünü yayınladı. Ancak, 2024’ün ilk güncellemesi, sorunlu çıktı. Pek çok geri bildirimin ardından Apple, güncellemeyi hem geliştirici merkezinden hem de kablosuz olarak geri çekti. Bu, güncellemenin artık indirilip yüklenemeyeceği anlamına geliyor.

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iPhone'lar kullanılamaz duruma geldi!

Apple, birkaç iPhone kullanıcısının güncellemeden sonra telefonu kullanılamaz durumu getirdiğini bildirmesi üzerine güncellemeyi hızla geri çekti. Kullanıcılar, iOS 17.3 beta 2’ye güncelledikten sonra iPhone’larının sürekli yeniden başladığına dair kanıtları sosyal ağ platformunda paylaştı. Sorun, iPhone 12’den iPhone 15 serisine kadar çeşitli modelleri etkiledi.

Apple'dan açıklama

Apple, sürüm notlarında şu açıklamayı yaprak yazılımı geri çekti: “iOS 17.3 beta 2, az sayıda aygıtın başlatılmasını engelleyen bir sorun nedeniyle geçici olarak kullanımdan kaldırıldı. Cihazınız bu durumdaysa Kurtarma Modu’na girip iOS'un önceki bir sürümüne geri yükleyerek cihazınızı kurtarabilirsiniz. iOS 17.3 beta 2'ye güncelleme yapan biriyseniz iOS 17.3 beta 1 veya iOS 17.2.1'e geri dönerek açılmayan cihazınızı düzeltebilirsiniz. Ancak tüm verilerinizi geri yüklemek için önceki sürüme ait bir yedeğe ihtiyacınız olacaktır.”

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Apple, yeni iOS 17.3 güncellemesini geri çekti!