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    Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı

    25 Ekim'de PC ve konsol oyuncularıyla buluşacak Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı. İşte video...                                
    Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Activison tarafından yayınlanacak Call of Duty: Black Ops 6 için çıkış tarihi yaklaşıyor. Her şey yolunda giderse oyun 25 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Call of Duty: Black Ops 6'nın zombi modundan yeni bir fragman paylaşıldı. 

    Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı

    Kaçıranlar için Call of Duty: Black Ops 6, ilk günden itibaren iki yepyeni Zombi haritası sunacak ve oyuncular giderek zorlaşan zombi dalgalarına karşı mücadele edecek. Bu haritalar arasından Terminus, Cold War Zombileri'nin ardından Requiem üyeleri için bir hapishane görevi gören Project Janus'un ada karargahında geçiyor.

    ,

    Diğeri, yani Liberty Falls ise Batı Virginia’da bir kasaba ve fragmanın saf bir Call of Duty sinematiği olduğunu söyleyelim. Ayrıca yeni sinematiğe dayanarak, Nolan North'un bir kez daha ikonik Zombiler karakteri Richtofen'ı canlandırdığını görebiliriz. Diğer tarafta Black Ops 6'nın serideki en iyi Zombi deneyimlerinden birini sunacağı söyleniyor. Oyuncular, üç arkadaşına karşı savaşacak ve kazandıkları puanlarla silah ve mühimmat satın alıp geliştirebilecek.

    Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600
    • RAM: 8 GB
    • Depolama Alanı: 149 GB SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K
    • RAM: 16 GB
    • Depolama Alanı: 149 GB SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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