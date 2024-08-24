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Tam Boyutta Gör Activison tarafından yayınlanacak Call of Duty: Black Ops 6 için çıkış tarihi yaklaşıyor. Her şey yolunda giderse oyun 25 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Call of Duty: Black Ops 6'nın zombi modundan yeni bir fragman paylaşıldı.

Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı

Kaçıranlar için Call of Duty: Black Ops 6, ilk günden itibaren iki yepyeni Zombi haritası sunacak ve oyuncular giderek zorlaşan zombi dalgalarına karşı mücadele edecek. Bu haritalar arasından Terminus, Cold War Zombileri'nin ardından Requiem üyeleri için bir hapishane görevi gören Project Janus'un ada karargahında geçiyor.

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Diğeri, yani Liberty Falls ise Batı Virginia’da bir kasaba ve fragmanın saf bir Call of Duty sinematiği olduğunu söyleyelim. Ayrıca yeni sinematiğe dayanarak, Nolan North'un bir kez daha ikonik Zombiler karakteri Richtofen'ı canlandırdığını görebiliriz. Diğer tarafta Black Ops 6'nın serideki en iyi Zombi deneyimlerinden birini sunacağı söyleniyor. Oyuncular, üç arkadaşına karşı savaşacak ve kazandıkları puanlarla silah ve mühimmat satın alıp geliştirebilecek.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650

AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650 İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 149 GB SSD

149 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770

AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 149 GB SSD

149 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

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Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı