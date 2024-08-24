- Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı
- Minimum Sistem Gereksinimleri
- Önerilen Sistem Gereksinimleri
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Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı
Kaçıranlar için Call of Duty: Black Ops 6, ilk günden itibaren iki yepyeni Zombi haritası sunacak ve oyuncular giderek zorlaşan zombi dalgalarına karşı mücadele edecek. Bu haritalar arasından Terminus, Cold War Zombileri'nin ardından Requiem üyeleri için bir hapishane görevi gören Project Janus'un ada karargahında geçiyor.
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Diğeri, yani Liberty Falls ise Batı Virginia’da bir kasaba ve fragmanın saf bir Call of Duty sinematiği olduğunu söyleyelim. Ayrıca yeni sinematiğe dayanarak, Nolan North'un bir kez daha ikonik Zombiler karakteri Richtofen'ı canlandırdığını görebiliriz. Diğer tarafta Black Ops 6'nın serideki en iyi Zombi deneyimlerinden birini sunacağı söyleniyor. Oyuncular, üç arkadaşına karşı savaşacak ve kazandıkları puanlarla silah ve mühimmat satın alıp geliştirebilecek.
Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 149 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 149 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.