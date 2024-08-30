Call of Duty: Black Ops 6’nın betası GeForce Now üzerinden oynanabilecek

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Tam Boyutta Gör Treyarch tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak. Xbox Game Pass sistemine de eklenecek yapım, hiç şüphesiz Call of Duty serisinin en beklenen yapımlarından biri olmayı başardı. Microsoft altında yayınlanacak olan yapım, Xbox markası sayesinde daha fazla oyuncu tarafından deneyimlenebilecek.

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Microsoft ve NVIDIA anlaşması oyuncuları sevindirecek

Activision-Blizzard'ı satın alma sırasında oyunculara yönelik hamleler yaparak satın alma sürecini hızlandırmak isteyen Microsoft, bu doğrultuda Nvidia ve Ubisoft gibi markalarla bulut tabanlı servis anlaşmaları yapmıştı. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda Xbox Studios yapımlarını GeForce Now servisine sunan firma, Call of Duty serisi için de bu hamleye devam edecek.

Tam Boyutta Gör NVIDIA, geçtiğimiz saatlerde Call of Duty: Black Ops 6’nın beta testinin GeForce Now sistemlerinde oynanabileceğini resmen duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde oyunu ön sipariş verenlere ve Game Pass abonelerine açılan beta testi, 4 Eylül’e kadar devam edecek. 6 Eylül ve 9 Eylül arasında ise beta testi tüm oyunculara açılacak. Xbox, Playstation PC, Xbox Cloud ve GeForce Now tarafından erişilebilecek beta testi, muhtemelen Call of Duty serisinin en çok oynanan beta testlerinden biri olacak. Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de PC, Xbox ve Playstation platformlarında yayınlanacak.

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Black Ops 6'nın beta testi GeForce Now kullanıcılarına açıldı