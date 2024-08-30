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    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Black Ops 6’nın betası GeForce Now üzerinden oynanabilecek

    Activision’ın yeni yapımı Call of Duty: Black Ops 6’nın beta testi geçtiğimiz saatlerde. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu devam edecek olan beta programı GeForce Now üzerinden erişilebilecek.
    Call of Duty. Black Ops 6 Tam Boyutta Gör
    Treyarch tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak. Xbox Game Pass sistemine de eklenecek yapım, hiç şüphesiz Call of Duty serisinin en beklenen yapımlarından biri olmayı başardı. Microsoft altında yayınlanacak olan yapım, Xbox markası sayesinde daha fazla oyuncu tarafından deneyimlenebilecek.

    Microsoft ve NVIDIA anlaşması oyuncuları sevindirecek

    Activision-Blizzard'ı satın alma sırasında oyunculara yönelik hamleler yaparak satın alma sürecini hızlandırmak isteyen Microsoft, bu doğrultuda Nvidia ve Ubisoft gibi markalarla bulut tabanlı servis anlaşmaları yapmıştı. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda Xbox Studios yapımlarını GeForce Now servisine sunan firma, Call of Duty serisi için de bu hamleye devam edecek.

    Black Ops 6 - Beta Tarihleri Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, geçtiğimiz saatlerde Call of Duty: Black Ops 6’nın beta testinin GeForce Now sistemlerinde oynanabileceğini resmen duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde oyunu ön sipariş verenlere ve Game Pass abonelerine açılan beta testi, 4 Eylül’e kadar devam edecek. 6 Eylül ve 9 Eylül arasında ise beta testi tüm oyunculara açılacak. Xbox, Playstation PC, Xbox Cloud ve GeForce Now tarafından erişilebilecek beta testi, muhtemelen Call of Duty serisinin en çok oynanan beta testlerinden biri olacak. Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de PC, Xbox ve Playstation platformlarında yayınlanacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 9 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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