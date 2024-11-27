Activision, yapay zekanın yardımıyla hile yapan binlerce oyuncuyu banladı!

Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty Black Ops 6'nın Dereceli listesi, özellikle de hilecileri engellemek için yapılan çalışmalarla ilgili endişelere yanıt verdi. Şirket, binlerce oyuncuyu yasakladığını, her saat daha da fazla kişinin engellendiğini söylüyor.

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19.000 Call of Duty Black 6 hilecisi banlandı!

Activision, açıklamasında Call of Duty'nin hile karşıtı teknolojisi Ricochet'teki yapay zeka destekli sistemlerin kötü niyetli kişilere karşı uygulamaları hızlandırmayı amaçlayan kod optimizasyonlarıyla hızlanmaya devam ettiğini söyledi. Sıralamalı oyun geçen hafta başlatıldığından beri, Activision 19.000'den fazla kişiyi yasakladı ve Ricochet daha fazla hileciyi kovmak için saatlik taramalar yapıyor.

Ancak, popüler yayıncılardan Westie, Activision’ın Ricochet güncellemelerinin etkisiz olduğunu ve oyun deneyiminde kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor. Warzone’da hala hile yapıldığını da ekliyor.

Activision, hilecilere karşı mücadelenin devam eden bir savaş olduğunu ve asla tamamen çözülemeyebileceğini her zaman söylüyor.

Konsol oyuncuları PC oyuncularıyla eşleşmek istemiyor!

Call of Duty hayranlarının gündeme getirdiği bir diğer sorun da; konsoldaki dereceli modun oyuncuları çapraz oynanışa zorlaması ve PC oyuncularıyla karşı karşıya getirmesi. Fare ve klavye kullanımı konsolda da mümkün ancak çoğu oyuncu kontrolcüyle oynamayı tercih ediyor. Ayrıca hile yazılımının konsola kıyasla PC’de kullanılması daha kolay olduğundan konsol oyuncuları PC oyuncularıyla eşleşmek istemiyor.

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Activision, yapay zekanın yardımıyla hilecilere geçit vermiyor