Verdansk, Call of Duty Warzone’a geri dönüyor

Verdansk ne zaman dönüyor?
Call of Duty Next etkinliğinde Activision ve Treyarch, Verdansk haritasının 2025 yılında şu anki Warzone yapımına ekleneceğini duyurdu. Call of Duty Black Ops 6 yapımı ile oldukça fazla değişikliğe uğrayacak olan Warzone, Verdansk haritası ile oyuncuları mutlu edecek gibi duruyor. Eklenecek olan Verdansk haritasının nasıl değişikliklere sahip olacağı bilinmiyor ancak Call of Duty Black Ops: Cold War yapımı sırasında olana benzer görsel değişiklikler olacaktır.
Verdansk haritasının 2025’in hangi ayında ekleneceği de sırrını koruyor ancak Treyarch, muhtemelen Black Ops 6’nın çıkışı ile bazı bilgiler paylaşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı değişiklikle yeniliklere devam Warzone, muhtemelen 2025 yılında da konuşulmaya devam eden bir oyun olacak.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.