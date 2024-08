Verdansk, Call of Duty Warzone’a geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Battle royale türünün en önemli isimlerinden olan Call of Duty Warzone, 2020 yılından 2021 sonlarına kadar Verdanks haritasına sahipti. Warzone Celdara ile hayatımıza veda eden harita, uzun süredir hayranlar tarafından özleniyor. Geçtiğimiz aylarda Warzone Mobile ile bazı oyuncularla tekrar buluşan harita, yakında konsol oyuncularıyla da buluşacak.

Verdansk ne zaman dönüyor?

Call of Duty Next etkinliğinde Activision ve Treyarch, Verdansk haritasının 2025 yılında şu anki Warzone yapımına ekleneceğini duyurdu. Call of Duty Black Ops 6 yapımı ile oldukça fazla değişikliğe uğrayacak olan Warzone, Verdansk haritası ile oyuncuları mutlu edecek gibi duruyor. Eklenecek olan Verdansk haritasının nasıl değişikliklere sahip olacağı bilinmiyor ancak Call of Duty Black Ops: Cold War yapımı sırasında olana benzer görsel değişiklikler olacaktır.

Verdansk haritasının 2025’in hangi ayında ekleneceği de sırrını koruyor ancak Treyarch, muhtemelen Black Ops 6’nın çıkışı ile bazı bilgiler paylaşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı değişiklikle yeniliklere devam Warzone, muhtemelen 2025 yılında da konuşulmaya devam eden bir oyun olacak.



