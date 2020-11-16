Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War geçtiğimiz gün çıkışını gerçekleştirdi. Satış konusunda her zaman güzel bir başarı yakalayan oyun bu sefer de güzel bir başarı yakaladı.

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Hikayesi açısından her zaman sevilen bir alt seri olan Black Ops'un yeni oyunu bizleri bu sefer de Soğuk Savaş'a götürüyor. Hayranlar da daha duyurulduğu günden bu yana heyecanlanmaya başlamıştı. Bu bekleyiş oyunun satışlarına da yansımış. GamesIndustry.biz'in haberine göre Activision Blizzard’ın EMEAA sorumlusu Anna Malmhake, oyunun markanın tarihindeki en yüksek ilk gün satışlarını elde ettiğini söyledi. Bu rekor sadece dijital satışlar için geçerli, fiziksel satışlar eklenmemiş.

Ne yazık ki net bir satış sayısı açıklanmamış ancak Call of Duty: Black Ops Cold War'un platformlara göre satış oranları açıklanmış. Açıklamaya göre oyunun satışlarının %39'u PlayStation 4'ten, %34'ü Xbox One'dan, %9'u Xbox Series'ten ve %17'si de PlayStation 5'ten gelmiş.

Call of Duty Black Ops Cold War şu andan itibaren PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de erişilebilir durumda.

https://www.vg247.com/2020/11/16/call-of-duty-black-ops-cold-war-day-one-digital-sales-record/

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