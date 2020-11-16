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    Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı

    Call of Duty serisinin yeni oyunu her yıl olduğu gibi satış sayısında güzel bir başarı yakaladı. Açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops Cold War daha ilk günden rekor kırmaya başladı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War geçtiğimiz gün çıkışını gerçekleştirdi. Satış konusunda her zaman güzel bir başarı yakalayan oyun bu sefer de güzel bir başarı yakaladı.

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    Ayrıca Bkz. "Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS)"

    Hikayesi açısından her zaman sevilen bir alt seri olan Black Ops'un yeni oyunu bizleri bu sefer de Soğuk Savaş'a götürüyor. Hayranlar da daha duyurulduğu günden bu yana heyecanlanmaya başlamıştı. Bu bekleyiş oyunun satışlarına da yansımış. GamesIndustry.biz'in haberine göre Activision Blizzard’ın EMEAA sorumlusu Anna Malmhake, oyunun markanın tarihindeki en yüksek ilk gün satışlarını elde ettiğini söyledi. Bu rekor sadece dijital satışlar için geçerli, fiziksel satışlar eklenmemiş.

    Ne yazık ki net bir satış sayısı açıklanmamış ancak Call of Duty: Black Ops Cold War'un platformlara göre satış oranları açıklanmış. Açıklamaya göre oyunun satışlarının %39'u PlayStation 4'ten, %34'ü Xbox One'dan, %9'u Xbox Series'ten ve %17'si de PlayStation 5'ten gelmiş. 

    Call of Duty Black Ops Cold War şu andan itibaren PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de erişilebilir durumda.



    https://www.vg247.com/2020/11/16/call-of-duty-black-ops-cold-war-day-one-digital-sales-record/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun çok kasıyor bro. Sistem gereksinimleri çok fazla. Konsol alıp oynamak daha mantıklı.
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    DARTH_BLACK 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    ekran kartımızı yenilemek lazım..bir oyunu oynamak içinde 3-4 bin vermekte hiç iç açıcı değil..
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    sounderland 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun cidden iyi. Senaryo, grafikler muazzam.
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