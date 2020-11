Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un talep ettiği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu.

Call of Duty: Modern Warfare'in ve Call of Duty Warzone'a neredeyse her hafta gelen güncellemeler ve talep ettiği daha fazla depolama alanı ile oyuncular isyan etmişti. Serinin yeni oyununda da aslında durumlar pek de farklı gibi durmuyor. Birkaç saat önce Call of Duty: Black Ops Cold War'un her platform için ayrı ayrı talep ettiği kullanılabilir depolama alanı açıklandı. İstenilen depolama alanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

PlayStation 4: 95GB

PlayStation 5: 133GB

Xbox One: 93GB

Xbox Series X|S: 136GB

PC: 35 GB (Sadece çok oyunculu) / 82GB (Tam oyun) / 125GB (Ultra grafiklerde tam oyun)

Bu alanların yalnızca çıkış esnasında talep edildiğini de hatırlatalım. Yani ilerleyen süreçte zamanla artacaktır.

Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

