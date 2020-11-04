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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu

    Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'un talep ettiği kullanılabilir depolama alanı her platform için ayrı ayrı belli oldu.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War'un talep ettiği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu.

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    Call of Duty: Modern Warfare'in ve Call of Duty Warzone'a neredeyse her hafta gelen güncellemeler ve talep ettiği daha fazla depolama alanı ile oyuncular isyan etmişti. Serinin yeni oyununda da aslında durumlar pek de farklı gibi durmuyor. Birkaç saat önce Call of Duty: Black Ops Cold War'un her platform için ayrı ayrı talep ettiği kullanılabilir depolama alanı açıklandı. İstenilen depolama alanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

    PlayStation 4: 95GB

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    PlayStation 5: 133GB

    Xbox One: 93GB

    Xbox Series X|S: 136GB

    PC: 35 GB (Sadece çok oyunculu) / 82GB (Tam oyun) / 125GB (Ultra grafiklerde tam oyun)

    Bu alanların yalnızca çıkış esnasında talep edildiğini de hatırlatalım. Yani ilerleyen süreçte zamanla artacaktır.

    Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. 



    https://comicbook.com/gaming/news/call-of-duty-black-ops-cold-war-ps5-ps4-xbox-series-x-file-sizes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    36 dakika önce
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    53 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ps5 ve series x te oyunlar daha az yer kaplayacak diyen bazi arkadaşlar vardı piste alalım lutfen onları
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    indirmeside bi dert ttnet
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    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel oyun da, çok yer kaplıyor.
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o değilde bu adamların güncellemesi bile 25 gb, nasıl olacak bu iş. hiç güncelleme yapmıycaz diyorlar yani.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 oyunda yeni konsolların alanı dolacak.Hadi bakalım
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ps5 ve series x te oyunlar daha az yer kaplayacak diyen bazi arkadaşlar vardı piste alalım lutfen onları
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seyhan47 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan Ps5 aldık sadece 800 gb sistem dosyalarını çık kaldı 650 gb yükledim bu oyunu ve fifayı kaldı 1 oyunluk yer 🤬🤬🤬🤬
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    gowlet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oo PC boyut olarak yeni neslin gerisinde..
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    volcy123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mw ve warzone a döner bu da ciktiktan 1-2 ay sonra.
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    kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunun gibi 16 oyun daha olsa, al sana 2 TB disk doldu.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyunların istedikleri depolama alanları gerçekten çılgın bir hal almaya başladı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SilentHunterHD 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tunacadirci
    hak vermek gerekir çok detaylı grafik yapıyorlar
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    2613 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    call of duty, call of duty black ops cold war ve
    8 etiket daha sistem gereksinimleri depolama alanı ne zaman yeni nesil çıkış tarihi konusu oynanış Yazılım
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